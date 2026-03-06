Agrāk nekā citus gadus Latvijā atgriezušies melnie stārķi (Ciconia nigra), liecina informācija vietnē "Dabasdati.lv", kurā dabas vērotāji atzīmē savus novērojumus.
Pirmais melnais stārķis esot redzēts Skrundas novadā 5. martā.
Līdz šim agrākais melnā stārķa novērojums Latvijā bija fiksēts 9. martā.
Kā liecina informācija vietnē "putni.lv", melnie stārķi ziemo Āfrikas ziemeļaustrumos un austrumos.
Agrāk šie putni Latvijā bija samērā parasti ligzdotāji, bet to skaits ir ievērojami samazinājies.
No 2013. līdz 2017. gadam Latvijā ligzdoja 94-140 pāri.
Melnais stārķis ir kritiski apdraudēta suga, kas iekļauta Latvijas Sarkanajā grāmatā.
Paaugstinoties gaisa temperatūrai, Latvijā sāk atgriezties dažādi gājputni. Latvijā atgriezušās dzērves, cīruļi, ķīvītes, zosis, cielavas un mājas strazdi.
