Skatoties uz pēdējo nedēļu notikumiem Irānā un arī iepriekš Venecuēlā, var mēģināt iztēloties, kas teorētiski notiktu Krievijā, ja Putins vairs nebūtu pie varas.

Uzreiz gan jāsaka, ka tieši teorētiski te ir atslēgvārds, jo, protams, katrai situācijai ir sava specifika. Turklāt abos minētajos piemēros mēs esam tikai notikumu attīstības sākumstadijā un ne tuvu nav skaidrs, kāds būs turpinājums. Taču te vismaz parādās kaut kādi autoritāru un totalitāru režīmu uzvedības modeļi krīzes situācijām, kad tie zaudējuši savu līderi.

Kā zināms, Venecuēlas diktators Nikolass Maduro tika saņemts gūstā ASV militārās operācijas laikā 2026. gada 3. janvārī, savukārt Irānas faktiskais līderis ājatolla Alī Hāmenejī kopā ar vēl vairākām vadošām amatpersonām nogalināts ASV un Izraēlas gaisa triecienos 28. februārī. Ne vienā, ne jo mazāk otrā gadījumā pašlaik nevar runāt par režīma krišanu vai vismaz tā gala strauju tuvošanos. Venecuēlā par pagaidu valsts vadītāju iecelta viceprezidente Delsija Rodrigesa, un kopumā Maduro līdzgaitnieki ieņēmuši nogaidošu stāju, savukārt Irānā par ājatollas pēcteci izraudzīts viņa dēls Modžtaba Hāmenejī. Turpina valdīt līdzšinējā, iepriekšējam vadītājam tuvā elite, visticamāk, izmantojot iepriekš izstrādātos priekšrakstus – kaut ko līdzīgu aploksnēm, kuras jāatver tikai situācijā, ja būs noticis kas slikts, un tur tad būs rakstīts, kas jādara.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē