Mazumtirgotājs SIA "Lidl Latvija" šodien atvērs jaunu veikalu Lāčplēša ielā, Rīgā, informēja uzņēmumā.
"Lidl Latvija" patlaban neatklāj investīcijas veikala izveidē.
Uzņēmumā norāda, ka jaunajā veikalā būs pieejamas desmit pašapkalpošanās kases un četras regulārās kases. Jaunā veikala ēka būs apmēram 4735 kvadrātmetru platībā, bet tirdzniecības zāles platība būs 1516 kvadrātmetri.
Blakus veikala ēkai izbūvēts stāvlaukums un velonovietnes, kā arī uzlabota satiksmes drošība un labiekārtota apkārtējā pilsētvide.
"Lidl Latvija" norāda, ka Lāčplēša ielas rekonstrukcijā ir ieguldīti vairāki simti tūkstoši eiro, īstenojot uzlabojumus ielas infrastruktūrā. Pilnībā ir pārbūvēta brauktuve un nomainīts tās segums, atjaunotas un sakārtotas gājēju ietves, abās ielas pusēs no jauna ir izbūvētas velosipēdu joslas. Papildus ir veikti arī labiekārtošanas darbi.
Veikala ēkas un apkārtējās teritorijas projektu ir izstrādājis SIA "Dual arhitekti", bet būvdarbus veica SIA "Aimasa".
"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim, strādāja ar 460,87 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saistībā ar ieguldījumiem veikalu ķēdes attīstībā pieauga par 24,6% un sasniedza 18,466 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".
