Grupas "CREDO" ilggadējais līderis un balss veicis nelielu "sānsoli", studijā solo versijā ieskaņojot jaunu dziedātāja un dziesmu autora Gata Mūrnieka dziesmu "Kāpēc?".
Guntis Veits par jauno dziesmu saka: "Man tas bija kaut kas jauns, jo līdz šim biju studijā ieskaņojis tikai savas, Raimonda Paula vai "CREDO" dalībnieku sakomponētas dziesmas. Un te pēkšņi mani uzrunāja Gatis Mūrnieks! Nu forši! Studijā superīgi strādāt Ginta Stankeviča uzraudzībā! Tādā stilā sen nebiju dziedājis, bet rezultāta novērtējumu gan atstāsim klausītāju ziņā!"
Dziesmas autors Gatis Mūrnieks: "Dažreiz arī ar pašiem labākajiem notiek kaut kas negaidīts. Tad mēs uzdodam jautājumu — kāpēc? Tas ir ļoti daudznozīmīgs jautājums, un intonācijai, kā to izsaka, ir nozīme!"
Dziesma pieejams straumēšanas un mūzikas lejupielādes platformās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu