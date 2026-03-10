Kendija Aparjode sezonas pēdējā braucienā Altenbergā izšķīra Pasaules kausa ieguvēju kamaniņu sportā sieviešu vieniniekos, pēc finiša uzgavilējot vācietei Jūlijai Taubicai, kura lielo globusu saņēma piekto gadu pēc kārtas un sesto kopumā.
Latvijas izlase otro sezonu pēc kārtas spērusi solīti atpakaļ, taču galvenais mērķis – medaļa olimpiskajās spēlēs – ir izpildīts.
Aparjode pēc pirmā brauciena bija līdere, par divām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot Merli Frēbeli un trim simtdaļām – Jūliju Taubicu. Abas Vācijas sportistes cīnījās par sezonas kopvērtējuma uzvarētājas godu. Frēbele otrajā braucienā laboja trases rekordu. Kendija vēl trases vidusdaļā bija līdere, tomēr beigās divu braucienu summā ieņēma trešo vietu, par ko lielākais prieks bija Taubicai. Ja latviete būtu otrā, tad kopvērtējumā uzvarētu Frēbele. Aparjode sezonas tabulā pacēlās uz desmito vietu, apsteidzot pēdējos divus posmus izlaidušo olimpisko vicečempioni Elīnu Botu. Olimpiskajās spēlēs neveiksmi jau pirmā brauciena startā piedzīvojusī Kendija Aparjode uz pjedestāla Pasaules kausā pamatsacensībās kāpa ceturto reizi karjerā un pirmo pēc četru gadu pārtraukuma. Interesanti, ka Siguldas trasē viņai trijniekā izdevies iekļūt vien sprintā.
Altenbergā pirmo medaļu šosezon bronzas vērtībā izcīnīja arī sieviešu divnieks Marta Robežniece un Kitija Bogdanova, kuras kopvērtējumā septītās. Stabilākas bija Anda Upīte un Zane Kaluma – piektā vieta.
Šādās pašās pozīcijās arī mūsu vīru divnieki – Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts septītie, Mārtiņš Bots un Roberts Plūme – piektie. Pēc jaunā gada "Roboti" pjedestālu sasniedza vien Siguldā, bet punktu ziemai pielika ar sesto pozīciju Altenbergā. Jau iepriekš savu septīto lielo globusu bija nodrošinājuši vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts.
Kristers Aparjods kopvērtējumā ierindojās sestajā vietā, uzreiz aiz viņa Gints Bērziņš. Pēdējā posmā abi ārpus desmitnieka, labākais bija Kaspars Rinks ar septīto vietu, sezonas summā – 12. Uzvarētājs pēc piecu gadu pārtraukuma vācietis Fēlikss Lohs, kuram šis arīdzan septītais globuss.
Stafetē Aparjode, Bots ar Plūmi, Rinks un Robežniece ar Bogdanovu bija trešie, bet kopvērtējumā Latvija otrā.
