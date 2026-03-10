Dziedātāja Elīna Fūrmane pēc atgriešanās Latvijā iesaistījusies jaunā televīzijas projektā — viņa piedalās šovā Koru kari, pārstāvot Rīgas debeszilo kori. Gatavojoties dalībai šovā, dziedātāja īpaši piedomājusi arī pie sava tēla un garderobi papildinājusi ar tērpiem dažādās zilās nokrāsās. Šī krāsa viņai simbolizē cerību, vēsta izdevums "Privātā Dzīve".
Iepriekš Fūrmane bija norādījusi, ka ilgāku laiku Latvijā uzturas ģimenes apsvērumu dēļ, tomēr sīkāk to nebija skaidrojusi. Pēc ilgstošas dzīves ASV atgriešanās Latvijā viņai ļāvusi atkal satikt draugus un paziņas, kā arī no jauna novērtēt vienkāršas lietas ikdienā.
Tagad dziedātāja atklājusi, ka lēmums pērn vasarā atgriezties no Losandželosas nav bijis saistīts ar mūziku. Viņa izdevumam skaidrojusi, ka Latvijā atgriezusies tāpēc, ka viņas mamma piedzīvojusi veselības problēmas. Meitas klātbūtne bijusi svarīga emocionālam atbalstam. Abas pavadījušas kopā daudz laika, un šobrīd, kā norāda dziedātāja, mammas veselība ir uzlabojusies.
Vairāk nekā desmit gadus viņas mājas bija ASV, taču pagājušajā vasarā dzīvē notika pārmaiņas. Lai gan sākotnēji bija iecerēts rudenī atgriezties Losandželosā, plānus mainīja piedāvājums piedalīties šovā "Koru kari".
