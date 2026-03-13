Irānas raķetes triecienā arābu ciematam Izraēlas ziemeļos naktī uz piektdienu ievainoti 58 cilvēki, piektdien paziņojušas varasiestādes.
Kāda sieviete guva vidēji smagus ievainojumus no šrapneļa, bet pārējie guva vieglas traumas no stikliem, ziņoja Izraēlas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests "Magen David Adom" (MDA).
Visi ievainotie cilvēki tika nogādāti slimnīcā.
Mediķi notikuma vietā sniedza palīdzību arī 15 cilvēkiem, kuriem bija trauksme.
Izraēlas policija ziņoja, ka raķete trāpīja netālu no dzīvojamās ēkas Sarsiras ciematā, kas atrodas netālu no Nācaretes.
Drošības spēku publiskotajos attēlos redzama stipri bojāta māja, iznīcināta automašīna un miris kumeļš. Saskaņā ar Izraēlas ugunsdzēsēju brigādes sniegto informāciju nopietni bojātas arī vairākas citas mājas.
Pēc trieciena ciematā izcēlās arī ugunsgrēks. Izraēlas bruņotie spēki paziņoja, ka izmeklē incidenta apstākļus.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
