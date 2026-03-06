Pēc skatuves debijas šova "Supernova 2026" finālā latviešu duets De Mantra izdod savu ceturto singlu "Stress gaist klusumā".
Ceļš līdz šai dziesmai nebija iepriekš izplānots kā stratēģisks turpinājums — tas drīzāk bija atklājums radošā procesa laikā. Sākotnēji duets skicēja citu skaņdarbu, taču, sākoties gatavošanās posmam Supernovai, intuitīvi kļuva skaidrs — šis nav īstais laiks šim stāstam.
"Mūzika mums nav uzdevums — tā ir refleksija," saka duets.
"Mēs izvēlamies runāt tikai par to, kas mums pašām ir īsts un aktuāls."
Ideja dziesmai radās laikā, kad Liene studiju projektā pievērsās sociālām problēmām un rakstīja eseju par stresu. Iedziļinoties zinātniskajos pētījumos, kļuva skaidrs, cik nemanāmi stress ietekmē cilvēku ikdienu. Paradoksāli, ka pat lasot par stresu, iespējams to piedzīvot.
Kad šī ideja tika izrunāta duetā, kļuva skaidrs — tas nav tikai teorētisks temats.
"Un tad vienā brīdī bija klikšķis — tas taču ir šis posms! Par to, ko piedzīvojām, gatavojoties Supernovai, skrienot, darot un plānojot. Un vienā brīdī saprotot, ka jāiemācās apstāties, ievilkt elpu un ļaut sirdij priecāties," stāsta Madara.
Gatavošanās finālam bija intensīva — laiks ierobežots, enerģija sadalīta starp mēģinājumiem, organizēšanu un ikdienu. Taču tieši šī intensitāte padarīja dziesmu vēl patiesāku.
"Mēs sev teicām — darām. Kas dara, tas izdara. Un šī dziesma bija jārealizē."
"Stress gaist klusumā" kļūst par nākamo posmu dueta radošajā ceļā. Ja iepriekšējie singli "Mana telpa" runāja par robežu novilkšanu, "Nakts orķestris" — par vienkāršām dzīves baudām, bet "Let Them" — par brīvību no citu spriedumiem, tad jaunais skaņdarbs "Stress gaist klusumā" ir par iekšējo līdzsvaru — nevis kā teoriju, bet kā pieredzi. Par spēju apstāties brīdī, kad šķiet, ka jāskrien, un atcerēties, ka miers nav vājums, bet apzināta izvēle.
Dziesmas tapšanā nozīmīga loma bijusi producentam Armandam Varslavanam, savukārt aranžējuma skanējumā ar klavieru un saksofona partijām piedalās Arnis Cielava, piešķirot skaņdarbam emocionālu dziļumu un dzīvīgu skanējumu.
Foto un video materiālu tapšanā piedalījies Jānis Vācers.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu