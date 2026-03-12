Karadarbība Tuvajos Austrumos radījusi vēsturē lielāko satricinājumu naftas piegādēm pasaulē, ceturtdien paziņoja Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA).
IEA norāda, ka 13 dienas ilgušā kara izraisītais šoks pārspējis 20. gadsimta 70. gados piedzīvotos satricinājumus.
Persijas līča valstu kopējais naftas ieguves apjoms samazinājies par vismaz desmit miljoniem barelu dienā, un šobrīd nav pazīmes par karadarbības mazināšanos, skaidro aģentūra.
IEA vēstī, ka pašreizējās naftas plūsmas apjoms cauri Hormuza šaurumam veido mazāk nekā 10% no pirmskrīzes līmeņa, un šīs plūsmas atjaunošana ir ārkārtīgi svarīga, lai ierobežotu šī kara ietekmi uz globālajiem tirgiem.
Reaģējot uz to, ka vairākas Persijas līča valstis samazina naftas ieguvi un gandrīz pilnībā apstājusies tankkuģu satiksme Hormuza šaurumā, naftas cenas pasaules tirgū kopš karadarbības sākuma 28. februārī pieaugušas par 40-50%.
Kāda augstu stāvoša Irānas militāro spēku amatpersona trešdien brīdināja, ka valsts varētu ilgstoši turpināt karadarbību, lai gan ASV prezidents Donalds Tramps apgalvoja, ka karš ar Irānu var "drīz" beigties.
Teherāna arī draudējusi, ka tik ilgi, kamēr turpinās ASV un Izraēlas uzbrukumi, no Persijas līča netiks eksportēts neviens litrs naftas, lai gan nozares dati liecina, ka pati Irāna turpina eksportēt naftu.
Tikmēr IEA trešdien paziņoja, ka tās dalībvalstis no rezervēm laidīs tirgū 400 miljonus barelu naftas, lai mazinātu Tuvo Austrumu kara ietekmi.
Naftas daudzums, ko IEA dalībvalstis plāno laist tirgū, krietni pārsniedz 182 miljonus barelu naftas, ko tās laida tirgū 2022. gadā, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
