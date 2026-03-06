Kamēr Eiropas Savienības pārvaldes iestādes vēl diskutē par kopēju nostāju attiecībā uz pēdējiem notikumiem Irānā un Tuvajos Austrumos, Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētāja paudusi savu pozīciju, publicējot to sociālo tīklu platformā "X".
"Ājatollas gals signalizē par diktatoru laikmeta beigām Irānā.
Tas ir arī signāls, ka pēc 47 gadiem pienācis laiks brīvībai. Visiem noslepkavotajiem, sodītajiem ar nāvi un piespiedu kārtā pazudušajiem. Visiem bērniem, kuri spiesti augt bailēs no režīma važām. Visām mātēm, kuras spiestas pārmeklēt asiņainus pagrabus, kas piekrauti ar nevainīgu cilvēku līķiem, meklējot tuviniekus. Irāniešu paaudzēm, kam nācās pamest savas mājas un dzīvot trimdā. Katram politieslodzītajam, kurš spīdzināts, sodīts ar nāvi vai netaisnīgi ieslodzīts.
Par sievietēm, dzīvību, brīvību. Par Džinu Mahsu Amini. Par katru balsi, kas uz visiem laikiem apklusināta. Par katru vīrieti, kurš nekavējoties pakārts pie celtņa publiskā laukumā. Par katru nevainīgu eiropieti, kuru irāņu teroristi sagūstīja un turēja kā ķīlnieku šausminošos apstākļos.
Atmaksas laiks visiem terora atbalstītājiem, kurus režīms apmācīja, finansēja un apgādāja, lai nogalinātu tūkstošiem cilvēku Tuvajos Austrumos un visā pasaulē pēdējo divu paaudžu laikā.
Tas ir signāls arī visiem pārējiem, kuriem cīņa par brīvību nav tikai politiska spēle, bet dzīves jēga, un visiem, kuri patiesi vēlas, lai Irānas cilvēki atkal nonāktu gaismā, nevis paliktu dzīvot tumsā. Tagad Irānai ir jābūt brīvai," raksta Roberta Metsola.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
