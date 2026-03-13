Ģeopolitiskā situācija pasaulē kļūst arvien sarežģītāka, un tas ietekmē arī aviācijas nozari. Lai gan nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” pagājušā gada finanšu rādītāji ir uzlabojušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un kopumā ir vērojams ieņēmumu un pasažieru skaita pieaugums, situācija joprojām nav vienkārša, zaudējumiem sasniedzot vairāk nekā 44 miljonus eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Uzņēmums strādā stabili un ir pieprasīti lidojumi. Vienlaicīgi mēs redzam neto zaudējumus, bet tie ir būtiski mazāki, salīdzinot ar 2024. gadu. “airBaltic” publicējis pagājušā gada finanšu un operatīvās darbības rezultātus, kuros ir redzams, ka ieņēmumi pērn sastādīja 779.3 miljonus eiro, pieaugot par 4%. Pārvadāto pasažieru skaits sasniedza jaunu visu laiku augstāko līmeni – 5.2 miljoni pasažieri. Arī kopējais veikto lidojumu skaits uzrādīja pieaugumu. Koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas izmaksām sasniedza gandrīz 144 miljonus eiro. Savukārt neto zaudējumi uzlabojās par 73.8 miljoniem eiro.
Pieaugot spriedzei Tuvajos Austrumos, ir palielinājušās svārstības naftas un aviācijas degvielas tirgos. Un, lai gan 10% no “airBaltic” degvielas patēriņa ir nodrošināti ar fiksētu cenu, ilgtermiņa cenu kāpums var radīt finansiālus riskus. Vai valsts būtu gatava sniegt atbalstu, ja rastos nepieciešamība?
Finanšu eksperts Ģirts Rungainis uzskata, ka Latvijas lēmējvara nav sapratusi veidu, kā nodrošināt, lai valstij ekonomiski nozīmīgais “airBaltic” turpinātu pastāvēt Eiropas noteiktajā rāmī. Viņaprāt, valstij būtu jāsniedz atbalsts netieši, piemēram, caur atbalstu lidostai un lidostas attīstību.
“Ir jāatrod veids, kā atbalstīt uzņēmumu, nevis ar lētiem populistiskiem saukļiem, it sevišķi priekšvēlēšanu gadā, bet izprast uzņēmuma lielo nozīmi Latvijas ekonomikā, un absolūti kritisko nozīmi. Izmantot šo mehānismu un atrast veidu, kā šo šķērssubsidēšanu un atbalstu veikt,” komentē Rungainis.
Premjere Evika Siliņa ir norādījusi, ka valsts šobrīd nevar finansiāli atbalstīt “airBaltic”, jo to ir aizliegusi Eiropas Komisija. Ja uzņēmumam būtu nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, tie būtu jāmeklē pie esošā partnera “Lufthansa” vai arī jāpaātrina virzība uz uzņēmuma akciju kotēšanu biržā, ja to pieļauj uzņēmuma finansiālā situācija.
