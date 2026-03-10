Šķīdoņa dēļ Latvijā 626 grants autoceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz desmit tonnām, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Visvairāk nestspēju zaudējušo posmu patlaban ir Vidzemē — 236. Latgalē ierobežojumi ieviesti 127 posmos, Zemgalē — 106, Kurzemē — 90, bet Rīgas reģionā — 67.
LVC uzsver, ka autovadītājiem ir jāplāno papildu laiks ceļā un jārēķinās, ka atsevišķi ceļu posmi var būt grūti izbraucami. Vienlaikus LVC aicina kravas transporta vadītājus ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un grants ceļu posmos ieviestos transporta masas ierobežojumus, lai nepasliktinātu to tehnisko stāvokli.
Kompānijā skaidro, ka atkusnī, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, uz autoceļiem ar grants segumu iestājas šķīdonis — pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem ievieš autotransporta masas ierobežojumu — tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par desmit tonnām.
Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus, informē LVC.
Vienlaikus kompānijā atgādina, ka grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt — uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu