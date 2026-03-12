Valsts pārvaldē strādājošie "tiek bulingoti no visām pusēm", ceturtdien intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" neapmierinātību pauda premjere Evika Siliņa (JV).
Siliņa uzskata, ka viņas vadītā valdība esot veikusi lielākās izmaiņas attiecībā uz darbinieku skaitu valsts pārvaldē kopš Valda Dombrovska (JV) valdības laikiem.
Taču viņu neapmierina, ka cīņā pret birokrātiju sabiedrībā tiekot veidots naids pret valsts pārvaldē strādājošajiem, un tur strādājošie cilvēki tiekot "bulingoti no visām pusēm", viņu darbu noniecina sociālajos medijos.
Lūgta skaidrot, ko nozīmē viņas valdības "restarta plānos" minētais solījums mazināt birokrātiju par 25%, Siliņa pavisam skaidru atbildi nesniedza, bet klāstīja, ka samazinājums domāts no normatīvo regulējumu apjoma, no uzņēmēju patērētā laika, no izlietoto finanšu resursu apjoma.
Siliņa domā, ka kopumā pirms gada notikušās izmaiņas valdībā bija nepieciešamas un devušas rezultātus.
Vienlaikus viņa redzot, ka valdībai jāturpina veikt izmaiņas, kas varbūt nav sabiedrībā populāras, bet kas ir vajadzīgas.
Aptauja
Cik bieži tu ieej sociālajos tīklos un cik aktīvi tajos iesaisties?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu