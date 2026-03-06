Siltākajās dienās nākamajā nedēļā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +10..+15 grādiem, liecina pašreizējās laika prognozes.
Gan šīs nedēļas nogalē, gan nākamnedēļ bieži spīdēs saule, dažkārt gaidāma migla un retu reizi iespējams lietus. Vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem.
Tuvākajās naktīs vēl daudzviet valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles, naktī uz svētdienu Latgalē iespējami -7 grādi. Nākamnedēļ naktis kļūs nedaudz siltākas.
Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienās bieži pakāpsies līdz +10..+15 grādiem, vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, vējam pūšot no aukstās jūras, kā arī tur, kur sauli aizsegs mākoņi.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem marta pirmo desmit dienu nacionālais siltuma rekords ir +17,4 grādi pērnā gada 10. martā Liepājā, savukārt mēneša otru desmit dienu rekords ir +18,4 grādi 1990. gada 19. martā Daugavpilī un Skrīveros.
Sagaidāms, ka līdz marta vidum sniegs būs nokusis visā Latvijā, izņemot dažas vietas valsts dienvidaustrumos.
Kūstošā sniega dēļ nākamnedēļ turpināsies ūdens līmeņa kāpums Lielupes baseinā, gaidāma straujāka ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavas baseinā un vietām Gaujas baseinā.
Kurzemes upēs, izņemot Ventu un upes reģiona dienvidos, kā arī upēs Vidzemes ziemeļrietumos ūdens līmenis pazemināsies.
