Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, atgriežoties laukumā pēc sešu spēļu izlaišanas, sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva deviņus punktus, taču viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" piedzīvoja zaudējumu.
"Warriors" viesos ar 97:104 (28:34, 26:33, 29:19, 14:18) piekāpās Oklahomasitijas "Thunder", kas izcīnīja piekto uzvaru pēc kārtas.
Porziņģis spēlēja 22 minūtes un 59 sekundes un realizēja trīs no septiņiem divu punktu metieniem un trīs no sešiem soda metieniem, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, iekrāja piecas rezultatīvas piespēles, vienu bloķētu metienu vienu kļūdu un četras piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +6.
Latvijas basketbolists pēc nonākšanas "Warriors" komandā februāra sākumā aizvadīja vienu spēli, bet pēc tam saslimšanas dēļ izlaida sešus mačus pēc kārtas.
"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem un 11 bumbām zem groziem bija Giļerme Karvalju du Santušs, bet vēl 17 un 16 punktus guva attiecīgi Brendins Podziemskis un Dreimonds Grīns.
Mājinieku uzvaru ar 27 punktiem sekmēja Šejs Gildžess-Aleksandrs, kamēr Izajs Džo pievienoja 18 punktus.
"Thunder" ar 50 uzvarām 65 spēlēs ir Rietumu konferences līdere, bet "Warriors" ar bilanci 32-31 ierindojas astotajā pozīcijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu