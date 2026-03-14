Spraigā cīņā par SEB bankas naudas balvu 20 000 eiro vērtībā ir noskaidrots TV3 šova "Miljonu vērta ideja" uzvarētājs. Līdz finālam tika izvirzītas četras biznesa idejas, bet uzvaras laurus plūca personalizētas dzīvnieku urnas "PawsPeace", ko radījuši Emīls Senkans un Kristiāns Dālmanis.
TV3 šovam "Miljonu vērta ideja" pieteicās vairāk nekā 100 ideju autori. Raidījuma gaitā skatītāji varēja iepazīties ar 30 interesantākajām iecerēm, bet otrajā šova kārtā tika atlasītas 12 labākās. Finālā nokļuva četras idejas – labākās no labākajām.
Par uzvaru finālā cīnījās Rolands Skulme ar medicīnas tehnoloģiju iekārtu ādas vēža diagnostikai, Juris Zalāns un Marika Ūdre ar platformu darba devējiem un darba ņēmējiem, Rolands Dzenis ar pakomātu sistēmu pārtikas produktiem un Emīls Senkans ar personalizētām dzīvnieku urnām.
Fināla raidījuma epizodē Juris Zalāns un Marika Ūdre ieguva ceturto vietu, Rolands Skulme – trešo vietu, Rolands Dzenis – otro vietu, savukārt Emīls Senkans kopā ar otru idejas autoru Kristiānu Dālmani – pirmo vietu un galveno balvu no SEB bankas 20 000 eiro apmērā. Saņemto summu šova dalībnieki izmantos, lai nostiprinātu jaunāko produktu pozīcijas tirgū, paplašinātu uzņēmuma darbību perspektīvajos virzienos un uzsāktu apjomīgu reklāmas kampaņu dažādos mērķa tirgos.
"Mēs patiesi ticam "PawsPeace", bet – kā jau jebkuras idejas radītājiem – arī mums ik pa laikam uznāk šaubas, grūtums un jautājums, vai tiešām viss izdosies, kā cerēts. Strādāsim, lai "PawsPeace" kļūtu par pirmo izvēli tiem, kas vēlas saglabāt piemiņā savu mīļdzīvnieku personīgā, īpašā un dizainiskā veidā," ar iespaidiem dalās TV3 šova "Miljonu vērta ideja" uzvarētājs un "PawsPeace" dibinātājs Emīls Senkans.
Biznesa šova "Miljonu vērta ideja" dalībniekus vērtēja žūrija – SEB bankas vadītāja Ieva Tetere, uzņēmējs un investors Artūrs Dedzis un audiotehnoloģiju uzņēmuma "Sonarworks" dibinātājs Mārtiņš Popelis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu