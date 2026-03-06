Rīgas pilsētas tiesa 4. februārī apmierinājusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) prasību un uz vienu mēnesi apturējusi politiskās partijas "Jaunā saskaņa" darbību, kā arī uzdevusi partijai atmaksāt pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 2874 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
KNAB 2023. gadā uzdeva partijai 30 dienu laikā pārskaitīt valsts budžetā 2874 eiro, taču lēmums netika izpildīts arī pēc brīdinājuma par piespiedu izpildi.
Tāpat KNAB konstatējis, ka partija nav iesniegusi gada pārskatu par 2024. gadu, par ko tai piemērots naudas sods 1800 eiro apmērā, kas arī nav samaksāts.
Tiesa secinājusi, ka partija nav novērsusi pārkāpumus pat pēc vairākiem brīdinājumiem, tāpēc nolēmusi apturēt tās darbību uz vienu mēnesi un uzdevusi šajā laikā izpildīt KNAB lēmumus par līdzekļu atmaksu valsts budžetā un finanšu pārskata iesniegšanu.
Partijas pārstāvji uz tiesas sēdi neieradās un paskaidrojumus lietā nesniedza.
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu