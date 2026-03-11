Ukrainai tagad, pateicoties tās karavīriem un ražošanai, ir kārtis, un visi to ir sapratuši, intervijā īru blogerim Kīlanam Robertsonam, kas publicēta trešdien, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ASV patlaban notiekošā Irānas kara laikā lūgušas Ukrainai palīdzību aizsardzībā pret droniem "Shahed".
Intervijā Robertsonam prezidents komentēja sajūtu, kāda tā ir tagad, kad ASV ir vērsušās tieši pie Ukrainas, nevis Vācijas vai Francijas.
"Sajūta ir laba. Tagad tā ir, pateicoties mūsu karavīriem, brīnišķīgiem cilvēkiem, lielajam dažādās produkcijas daudzumam, kuras ražošanu mēs esam palielinājuši kopš kara sākuma. Tagad mums ir augsts līmenis," norādīja Zelenskis.
"Amerikāņi mūs lūdza, un es, protams, esmu lepns, ka mēs varam palīdzēt saviem amerikāņu partneriem,"
sacīja prezidents.
Zelenskis piebilda, ka Ukrainai ir "kārtis", ko tā iepriekš nav rādījusi.
"Uzskatu, ka arī pirms gada man tās bija, bet mēs tās nerādījām. Bet tagad visi ir sapratuši, ka mums tās ir. Jā, tā ir taisnība," norādīja prezidents.
Pērn februārī vizītes gaitā ASV Vašingtonas Baltajā namā izraisījās asa vārdu apmaiņa starp Zelenski un ASV prezidentu Donaldu Trampu un viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu. Tikšanās gaitā, kas Ovālajā kabinetā notika, žurnālistiem klātesot, Tramps Zelenskim sacīja, ka viņam "nav kāršu".
Intervijā Zelenskis arī atzīst, ka pasaule vēl nekad nav bijusi tik tuvu Trešajam pasaules karam kā pašlaik.
