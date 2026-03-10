Sunny 9 °C
ASV intensificē triecienus Irānai, paziņo ASV aizsardzības ministrs

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 10. marts, 17:50
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Foto: ASV Aizsardzības ministrija

ASV uzbrukumi Irānai otrdien sasniegs jaunu intensitāti, un karš turpināsies tik ilgi, cik būs lēmis Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps, otrdien sacīja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.

"Šodien atkal būs mūsu visintensīvākā triecienu diena Irānas teritorijā - visvairāk iznīcinātāju, visvairāk bumbvedēju," Hegsets sacīja preses konferencē Pentagonā.

Izsakoties par kara grafiku, ministrs norādīja, ka Tramps "kontrolē vadības sviras. Lēmumu pieņem viņš".

"Nav manā ziņā noteikt, vai tas ir sākums, vidus vai beigas," sacīja aizsardzības ministrs.

Tramps iepriekšējā dienā pieļāva, ka šis karš varētu beigties "ļoti drīz", taču konkrētāk neko neminēja.

Mērķu vidū ir Irānas jūras kara flotes iznīcināšana, uz ko tiek vērsta "artilērija, iznīcinātāji, bumbvedēji un no jūras palaižamās raķetes", preses konferencē otrdien sacīja ASV augstākais militārais virsnieks ģenerālis Dens Keins.

Irāna solījusi bloķēt visu naftas eksportu Persijas līcī, kamēr ilgs karš, savukārt Tramps draudējis ar "nāvi, uguni un niknumu", ja Teherāna traucēs naftas eksportam.

Keins sacīja, ka ASV spēki turpina uzbrukt mīnu kuģiem, ko Irāna varētu izmantot, lai bloķētu jūras satiksmi.

Hegsets savukārt apgalvoja, ka Irāna "pārvieto raķešu palaišanas iekārtas uz civiliedzīvotāju rajoniem, pie skolām, pie slimnīcām, lai mēģinātu novērst mūsu iespējas uzbrukt", piebilstot, ka "tā viņi darbojas".

Hegsets tieši neminēja triecienu Irānas dienvidos kara pirmajā dienā, 28. februārī, Minabas meiteņu pamatskolai, kurā atbilstoši Irānas datiem tika nogalināti vismaz 168 cilvēki, pamatā skolnieces, tomēr apgalvoja, ka "neviena valsts neveic vairāk piesardzības pasākumu, lai nodrošinātu, ka nekad netiktu mērķēts uz civiliedzīvotājiem, kā Amerikas Savienotās Valstis".

Tramps paziņojis, ka trieciens Minabas meiteņu skolai tiek izmeklēts, vienlaikus pirmdien izsakot pieņēmumu, ka Irāna, iespējams, pati izšāvusi raķeti "Tomahawk" uz skolu.

Tiesa, Irānas bruņojumā nav raķešu "Tomahawk". Tas ir ASV ierocis, ko plaši izmanto ASV bruņotie spēki, arī karā pret Irānu.

Atbildot uz Izraēlas un ASV uzbrukumiem, Irāna veikusi triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs, bet Hegsets otrdien sacīja, ka šo triecienu apjoms samazinās.

"Pēdējās 24 stundās Irāna ir izšāvusi vismazāko raķešu skaitu, kādu tā līdz šim ir spējusi izšaut," sacīja ministrs.

Izdevums: Irānas raķetes trāpījušas vācu kazarmām militārajā bāzē Jordānijā

No Irānas 8. un 9. martā izšautas ballistiskās raķetes trāpījušas Jordānijas Al Azrakas aviobāzei, kur izvietoti vācu karavīri un arī ASV gaisa spēki, ziņo izdevums "Spiegel".

Izdevums uzzināja, ka trāpīts kazarmām, kuras izmanto vācu karavīri, kuri uzbrukuma brīdī atradās patvertnēs. Neviens cilvēks uzbrukumā necieta.

Pagaidām nav skaidrs, vai kazarmām trāpīja raķetes, vai uz tām nokrita pretgaisa aizsardzības sistēmu notriekto raķešu atlūzas, norāda "Spiegel".

Vācijas militārais kontingents Al Azrakā ir pastāvīgi izvietots jau vairākus gadus, taču pēc ASV un Izraēlas kara sākšanās pret Irānu karavīru skaits šajā bāzē tika samazināts.

Košta: Krievija ir vienīgā uzvarētāja Irānas karā

Krievija pagaidām ir vienīgā uzvarētāja Irānas karā, uzskata Eiropadomes prezidents Antoniu Košta.

Antoniu Košta.
Antoniu Košta.
Foto: Eiropas Savienība/Publicitātes

Viņš pauda nožēlu, ka Maskava ir guvusi labumu no enerģijas cenu kāpuma, ko izraisījuši ASV un Izraēlas triecieni Irānai un Teherānas atbildes pasākumi.

Krievija guvusi labumu arī no uzmanības novirzīšanas no Ukrainas uz Tuvajiem Austrumiem, uzskata Košta.

"Pagaidām šajā karā ir tikai viens uzvarētājs - Krievija," Eiropas Savienības (ES) vēstniekiem Briselē sacīja Košta. "Tā pastāvīgi grauj Ukrainas pozīcijas, neievērojot starptautiskās tiesības. Tā iegūst jaunus resursus, lai finansētu savu karu pret Ukrainu, jo pieaug enerģijas cenas," viņš piebilda.

Irānas karš ir satricinājis pasaules enerģētikas un transporta nozari, praktiski apturot satiksmi stratēģiski svarīgajā Hormuza šaurumā.

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka Vašingtona atcels dažas sankcijas attiecībā uz naftu, lai palielinātu piedāvājumu un samazinātu cenas. Viņš nenosauca nevienu valsti un nesniedza sīkāku informāciju par to, kuras sankcijas tiks atceltas, taču paziņojums izskanēja pēc sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

Rietumu sankciju mērķis ir ierobežot Maskavas ieņēmumus no naftas, lai mazinātu Putina iespējas finansēt karu pret Ukrainu.

Ukrainai ir ļoti nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču Irānas kara dēļ šāds aprīkojums tagad ir ļoti pieprasīts arī Tuvajos Austrumos.

"Mēs zinām jauno realitāti, realitāti, kurā Krievija pārkāpj mieru, Ķīna grauj tirdzniecību un Savienotās Valstis izaicina starptautisko uz noteikumiem balstīto kārtību," uzstājoties ikgadējā ES diplomātu sanāksmē norādīja Košta. Viņš uzsvēra, ka Brisele ir kopā ar Irānas tautu un atbalsta tās tiesības pašiem noteikt savu nākotni.

"Taču brīvību un cilvēktiesības nevar panākt ar bumbām. Tikai starptautiskās tiesības tās atbalsta. Mums jāizvairās no turpmākas eskalācijas. Šāds ceļš apdraud Tuvos Austrumus, Eiropu un citus reģionus," uzsvēra Košta.

Aptauja

Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?

Tēma
Irānas karš
PAR SVARĪGO
