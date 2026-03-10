ASV intensificē triecienus Irānai, paziņo ASV aizsardzības ministrs

ASV uzbrukumi Irānai otrdien sasniegs jaunu intensitāti, un karš turpināsies tik ilgi, cik būs lēmis Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps, otrdien sacīja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
"Šodien atkal būs mūsu visintensīvākā triecienu diena Irānas teritorijā - visvairāk iznīcinātāju, visvairāk bumbvedēju," Hegsets sacīja preses konferencē Pentagonā.
Izsakoties par kara grafiku, ministrs norādīja, ka Tramps "kontrolē vadības sviras. Lēmumu pieņem viņš".
"Nav manā ziņā noteikt, vai tas ir sākums, vidus vai beigas," sacīja aizsardzības ministrs.
Tramps iepriekšējā dienā pieļāva, ka šis karš varētu beigties "ļoti drīz", taču konkrētāk neko neminēja.
Mērķu vidū ir Irānas jūras kara flotes iznīcināšana, uz ko tiek vērsta "artilērija, iznīcinātāji, bumbvedēji un no jūras palaižamās raķetes", preses konferencē otrdien sacīja ASV augstākais militārais virsnieks ģenerālis Dens Keins.
Irāna solījusi bloķēt visu naftas eksportu Persijas līcī, kamēr ilgs karš, savukārt Tramps draudējis ar "nāvi, uguni un niknumu", ja Teherāna traucēs naftas eksportam.
Keins sacīja, ka ASV spēki turpina uzbrukt mīnu kuģiem, ko Irāna varētu izmantot, lai bloķētu jūras satiksmi.
Hegsets savukārt apgalvoja, ka Irāna "pārvieto raķešu palaišanas iekārtas uz civiliedzīvotāju rajoniem, pie skolām, pie slimnīcām, lai mēģinātu novērst mūsu iespējas uzbrukt", piebilstot, ka "tā viņi darbojas".
Hegsets tieši neminēja triecienu Irānas dienvidos kara pirmajā dienā, 28. februārī, Minabas meiteņu pamatskolai, kurā atbilstoši Irānas datiem tika nogalināti vismaz 168 cilvēki, pamatā skolnieces, tomēr apgalvoja, ka "neviena valsts neveic vairāk piesardzības pasākumu, lai nodrošinātu, ka nekad netiktu mērķēts uz civiliedzīvotājiem, kā Amerikas Savienotās Valstis".
Tramps paziņojis, ka trieciens Minabas meiteņu skolai tiek izmeklēts, vienlaikus pirmdien izsakot pieņēmumu, ka Irāna, iespējams, pati izšāvusi raķeti "Tomahawk" uz skolu.
Tiesa, Irānas bruņojumā nav raķešu "Tomahawk". Tas ir ASV ierocis, ko plaši izmanto ASV bruņotie spēki, arī karā pret Irānu.
Atbildot uz Izraēlas un ASV uzbrukumiem, Irāna veikusi triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs, bet Hegsets otrdien sacīja, ka šo triecienu apjoms samazinās.