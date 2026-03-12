Realitātes seriālā "Ģimene burkā" pie Karalkiniem viesojas attiecību speciālists Kristaps Ozoliņš, lai palīdzētu tikt galā ar nesaskaņām, kas rodas kopīgu maltīšu laikā. Galvenais strīdu cēlonis ir meitas Viktorijas vēlme pļāpāt ēdot – kamēr tēvam Pāvelam tas šķiet traucējoši, mamma Vendija to uzskata par vērtīgu kopā būšanas brīdi.
Pāvels dod priekšroku mieram vai televizora ekrānam vakariņu laikā, savukārt Vendija skumst par vīra bērnībā ieviestajiem paradumiem, kas liedz ģimenei emocionāli tuvināties. Viņa ir pārliecināta, ka tieši pie kopīga galda bērnam ir vislabākā iespēja izteikt savas domas. Vendija neslēpj neizpratni par Pāvela prioritātēm: "Bet normāli, kad viņai runāt? Tas ir brīdis, kad var ar tevi runāt. Tas, ka tev tajā brīdī gribās skatīties filmu, es tev vairākas reizes esmu teikusi – ja viņa runā, super! Tas ir īstais brīdis, kad runāt ar viņu."
Kristaps Ozoliņš aicina vecākus rādīt piemēru un transformēt ēdienreizi par "zonu bez tehnoloģijām". Viņa ieskatā, pat ja bērnam tajā brīdī nav ko teikt, vecākiem pašiem ir aktīvi jādiskutē, tādējādi veidojot atvērtu vidi. Trenera galvenais vēstījums ir skaidrs: "Viena no vietām, kur mēs varam izbrīvēt laiku, ir tad, kad mēs sēžamies visi kopā pie vakariņu galda, un darīt to bez ekrāniem – bez telefona, bez televizora, bez kalkulatora. Ekrāns vienalga paliek ekrāns... un sarunāties!"
Interesanti, ka nesaskaņu pamatā ir dažāda interpretācija par klasisko pamācību – nerunāt ar pilnu muti. Pāvels to uztver kā aizliegumu sarunāties vispār, turpretim Vendija atceras, ka viņas bērnībā vakariņas bija laiks sirsnīgām diskusijām. Pašreizējo situāciju mājās viņa raksturo kā saspīlētu: "Pirmkārt, kad Viktorija runā, es ar viņu runāju. Pāvels nedzird neko – viņš ir viss televizorā un šķīvī iekšā! Kad mēs tur sākam jau ar Viktoriju aktīvāk runāt, tad viņš demonstratīvi uzliek pauzi: "Nu, tad jūs pasakiet, kad es varēšu ieslēgt, kad jūs pabeigsiet runāt!""
Kamēr sieva cīnās par uzmanību, Pāvels paliek pie sava – viņam ēdiens saistās ar atslodzi un klusumu, ko viņš nevēlas upurēt garām sarunām.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu