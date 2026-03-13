Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu un administratīvā pārkāpuma procesus par gadījumiem Rīgā, kad Rītabuļļos un Imantā tika šauts cilvēkiem, ziņo VP Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Saistībā ar gadījumu Rītabuļļos, kur sievietei, iespējams, ar pneimatisko ieroci bija nodarīti miesas bojājumi, sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus.
Cietušajai tiks nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze, lai noteiktu miesas bojājumu smaguma pakāpi.
Savukārt par iespējamu šaušanas gadījumu Imantā sākts administratīvo pārkāpumu process par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.
Policija veic izmeklēšanu. Likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar minētajiem gadījumiem.
Jau vēstīts, ka Rīgā, Rītabuļļu mežā, marta sākumā pastaigas laikā kādai sievietei tika iešauts mugurā. Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija skaidro apstākļus.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu