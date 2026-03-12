Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos un reģionālās gaisa telpas ierobežojumiem ir pagarinājusi lidojumu atcelšanu uz un no Dubaijas līdz marta beigām, liecina lidsabiedrības publiskotā informācija.
Visi "airBaltic" reisi uz un no Dubaijas ir atcelti līdz 30. martam, to ieskaitot.
Tāpat līdz 28. martam atcelti visi reisi uz un no Telavivas.
Pasažieri, kuri biļetes iegādājušies "airBaltic" mājaslapā, tiks informēti individuāli. Ja biļete iegādāta ar ceļojumu aģentūras starpniecību, pasažierim jāsazinās ar attiecīgo aģentūru.
Aviokompānijā informē, ka pasažieriem, kuriem ir "airBaltic" biļetes lidojumiem uz un no Dubaijas ar izlidošanas datumu līdz 2026. gada 30. aprīlim, papildus tiek piedāvāts bez maksas mainīt lidojuma galamērķi uz jebkuru citu "airBaltic" maršrutu un datumu, ievērojot biļetes derīguma termiņu, kā arī saņemt "airBaltic" kuponu, kuru var izmantot iegādei turpmākiem ceļojumiem viena gada laikā.
Nepieciešamības gadījumā pasažieriem jāsazinās ar "airBaltic" zvanu centru pa tālruni +371 67 280 422.
"airBaltic" turpina sekot situācijas attīstībai un uzturēt saziņu ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Lidsabiedrība pauž gatavību operatīvi pielāgot lidojumu grafiku atbilstoši situācijas attīstībai reģionā.
"airBaltic" iesniegusi Ārlietu ministrijai (ĀM) rēķinu par 600 000 eiro saistībā ar repatriācijas reisiem no Dubajas uz Rīgu, kur 565 pasažieru līdzmaksājums veido 197 750 eiro jeb 350 eiro par vienu pasažieri.
Līdz ar to valstij četri repatriācijas reisi no Dubaijas uz Rīgu izmaksās 402 250 eiro, kas atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam tiks segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Valdība 5. marta ārkārtas sēdē nolēma atbilstoši faktiskajiem izdevumiem piešķirt ne vairāk kā 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) un nodrošināt līdz pieciem repatriācijas avioreisiem, bet nepieciešamības gadījumā vairāk, taču nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Savukārt Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā.
