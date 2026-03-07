Britu popzvaigzne Harijs Stailzs atzinis, ka joprojām smagi pārdzīvo sava bijušā grupas biedra un drauga Liama Peina nāvi. Par to viņš pastāstījis intervijā, kurā runāja arī par savu jauno albumu.
Peins gāja bojā 2024. gada oktobrī, 31 gada vecumā, kad izkrita no viesnīcas balkona Buenosairesā, Argentīnā. Abi mūziķi savulaik kļuva slaveni kā populārās grupas "One Direction" dalībnieki.
Stailzs atklāja, ka pēc drauga nāves piedzīvojis sarežģītu periodu. "Bija laiks, kad pēc viņa aiziešanas man patiešām bija ļoti grūti," viņš sacīja. Mūziķis uzsvēra, ka zaudēt tuvu draugu ir īpaši smagi, it sevišķi tad, ja starp cilvēkiem ir daudz līdzību.
"Ir ļoti grūti zaudēt draugu, kurš daudzos veidos ir tik līdzīgs tev,"
viņš piebilda.
Harijs Peinu raksturoja kā cilvēku ar ļoti plašu sirdi. "Es redzēju cilvēku ar vislaipnāko sirdi, kurš vienkārši gribēja būt labs," sacīja Stailzs.
Viņš arī atzina, ka drauga nāve lika nopietni pārdomāt pašam savu dzīvi. Pēc viņa teiktā, tas bijis svarīgs brīdis, kad sev pajautāt, ko viņš patiesībā vēlas darīt un kā vēlas dzīvot. Stailzs uzskata, ka labākais veids, kā godināt aizgājušos draugus, ir dzīvot pilnvērtīgi.
Vienlaikus dziedātājs atzina, ka publiskā dzīve sērošanu padara sarežģītāku, jo reizēm rodas sajūta, ka citi cilvēki gaida, lai tu publiski izrādītu savas emocijas.
