ASV popmūzikas zvaigzne Britnija Spīrsa trešdienas vakarā Kalifornijā tika aizturēta aizdomās par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotiku reibumā, ziņo ārvalstu mediji, atsaucoties uz vietējām amatpersonām.
Kalifornijas šoseju patruļa informēja, ka 44 gadus vecā dziedātāja aptuveni pulksten 21.30 pēc vietējā laika tika apturēta Venturas apgabalā pēc ziņojuma par melnu BMW automašīnu, kas pa automaģistrāli US-101 braukusi lielā ātrumā un manevrējusi neprognozējami.
Policija norāda, ka Spīrsa uzrādījusi reibuma pazīmes un piekritusi veikt reibuma pārbaudi. Pēc tam viņa tika aizturēta aizdomās par braukšanu reibumā. Dziedātāja automašīnā atradās viena.
Aizturētā vēlāk tika nogādāta medicīnas iestādē, lai veiktu asins analīzes, kas Kalifornijā ir ierasta procedūra šādos gadījumos. Ķīmisko testu rezultāti pagaidām vēl nav publiskoti, un incidents joprojām tiek izmeklēts.
Spīrsa tika atbrīvota no apcietinājuma agrā ceturtdienas rītā, bet viņai paredzēta stāšanās Venturas apgabala Augstākās tiesas priekšā 4. maijā.
Dziedātājas pārstāvis notikušo raksturojis kā nožēlojamu incidentu, uzsverot, ka Spīrsa ievēros likumu un cer izmantot šo situāciju kā iespēju veikt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.
