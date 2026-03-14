Īru aktrise Džesija Baklija atklājusi, ka pusaudzes gados cīnījusies ar ēšanas traucējumiem un depresiju, un uzsver, ka aizraušanās ar aktiermākslu un mūziku palīdzējusi pārvarēt šo sarežģīto dzīves posmu. Par savu pieredzi viņa stāstīja intervijā raidījumā "Desert Island Discs".
36 gadus vecā aktrise sacīja, ka jaunībā piedzīvojusi ļoti grūtu periodu. "Es nezināju, kā dzīvot tā, kā pati vēlējos, un tas bija ļoti sarežģīti," viņa atzina, piebilstot, ka tomēr nenožēlo piedzīvoto, jo tas palīdzējis labāk izprast cilvēku ievainojamību un dzīves pieredzi.
Baklija stāstīja, ka izšķirīgs pagrieziena punkts bijis laikā, kad viņa pārcēlās uz Londonu, lai pievērstos skatuves mākslai. Toreiz viņa sapratusi, ka bez teātra un mūzikas nevarēs turpināt savu ceļu. "Bija brīži, kad domāju — ja man šeit — mūzikā un teātrī — nekļūs labāk, tad
es vairs nespēšu izturēt un, iespējams, nemaz neizdzīvošu,"
viņa sacīja, piebilstot, ka tieši šī doma palīdzējusi saņemties un mainīt savu dzīvi.
Plašāku atpazīstamību aktrise ieguva pēc dalības BBC talantu šovā "I'd Do Anything", kurā tika meklēta aktrise lomai Vestendas mūziklā "Oliver!".
Pēdējā laikā Baklija guvusi ievērojamu atzinību par lomu filmā "Hamnet", kas balstīta rakstnieces Megijas O'Fārelas romānā par Viljama Šekspīra sievu Agnesi Hetaveju. Par šo lomu viņa jau saņēmusi vairākas prestižas balvas, tostarp Zelta globusu un BAFTA, un tiek uzskatīta par vienu no favorītēm arī gaidāmajā "Oskara" balvu ceremonijā.
Aptauja
Kas jums šķiet svarīgākais, lai cilvēks būtu veiksmīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu