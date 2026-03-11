Latvijas Banka aicina fiziskās un juridiskās personas informēt par kredītiestāžu atteikumiem atvērt pamatkontu, informē banka.
Centrālajā bankā norāda, ka pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā un uzņēmējdarbība mūsdienās nav iedomājama bez bezskaidrās naudas norēķiniem. Normatīvu prasības kontu atvēršanai ir samērīgas, un Latvijas Banka aicina fiziskās un juridiskās personas zināt savas tiesības, kā arī vērsties Latvijas Bankā situācijās, kad nepieciešamo finanšu pakalpojumu saņemšana Latvijas kredītiestādēs nav iespējama.
Latvijas Bankā norāda, ka pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina patērētājam — fiziskajai personai, kura ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, — piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. Pamatkonta pakalpojums ieviests, lai patērētājs netiktu diskriminēts pilsonības vai dzīvesvietas dēļ, lai patērētājam būtu piekļuve pamatkonta pakalpojumiem neatkarīgi no viņa finansiālās situācijas un lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu piekļuvi maksājumu konta pakalpojumam.
Kredītiestāžu pakalpojumu sniegšana un saņemšana notiek privāttiesisko attiecību ietvaros. Tajās patērētāja jeb fiziskās personas pamattiesību ievērošanu aizsargā Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums. Tas nosaka specifiskas prasības patērētāja pamatkonta funkcionalitātei un paredz vien dažus gadījumus, kad kredītiestādei ir pienākums atteikt pamatkonta atvēršanu. Tāpēc
ir ļoti maz situāciju, kad fiziskajai personai nav iespējas atvērt un izmantot pamatkontu Latvijas kredītiestādē,
min Latvijas Bankā.
Vienlaikus Latvijas Bankā atzīmē, ka regulāri izvērtē kredītiestāžu darbības atbilstību normatīvu prasībām, kā arī uzrauga, lai patērētāju tiesības atvērt maksājumu kontu netiek ierobežotas. Pēdējā gada laikā Latvijas Banka nav saņēmusi patērētāju sūdzības par kredītiestādēm, kuras atsaka pamatkonta atvēršanu.
Juridiskās personas maksājumu konta atvēršana ir kredītiestādes un tās klienta civiltiesisks darījums. Atverot maksājumu kontu, kredītiestādēm jāievēro vairāku normatīvu prasības, tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības. Kredītiestādēm likumā ir noteikts pienākums noskaidrot, novērtēt, izprast un pārvaldīt savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju apiešanas riskus.
Tāpat Latvijas Bankā norāda, ka neviens normatīvs vai Latvijas Bankas vadlīnijas nenosaka, ka, piemēram, atverot kontu juridiskajai personai, vienmēr jāiegūst dokumenti par visiem klienta sadarbības partneriem. Šādu dokumentu pieprasīšana visos gadījumos un nevērtējot riskus nav uzskatāma par riskos balstītu klientu izpēti.
Latvijas Banka ir konstatējusi, ka klientu izpētes laikā kredītiestādēs izmantotas standartizētas veidlapas, taču juridiskā persona var norādīt to informāciju, kura ir tās rīcībā, un, ja informācija par darījuma partneriem darījuma sākšanas brīdī klientam nav zināma, to var nenorādīt, bet vispārīgi aprakstīt plānoto biznesa modeli. Šādas informācijas neesamība pati par sevi nenozīmē, ka konts netiks atvērts.
Vienlaikus
Latvijas Banka ir uzdevusi kredītiestādēm nodrošināt skaidru un saprotamu komunikāciju ar klientiem
un nodrošināt, ka klienti ir informēti par to, ka informācijas neesamība par darījuma partneri nav pamats konta atvēršanas atteikumam.
Latvijas Banka seko līdzi arī tirgus attīstībai un regulāri veic konta atvēršanas izmaksu, sniegtās informācijas saprotamības, pakalpojuma izmaksu caurskatāmības un pamatotības izvērtējumu. Latvijas Banka regulāri analizē arī citu ES dalībvalstu, tostarp Lietuvas un Igaunijas, praksi.
Katras kredītiestādes tīmekļvietnē var iepazīties ar tās cenrādi, un pārsvarā Latvijas, arī Lietuvas un Igaunijas kredītiestādēs, konta atvēršana patērētājiem ir bez maksas. Konta atvēršana juridiskajām personām ir kredītiestādes komercdarbības sastāvdaļa, un maksa tiek noteikta atbilstoši kredītiestādes tarifiem, riska novērtējumam, ņemot vērā resursus, kas kredītiestādei ir vai būs jāiegulda, lai pārvaldītu ar klientu saistītos riskus, un klienta izvēlētajiem pakalpojumiem.
Vienlaikus Latvijas Bankā norāda, ka Latvijā darbojas vairāki finanšu tirgus dalībnieki, un personas var izvērtēt piedāvāto pakalpojumu cenas un izvēlēties sev piemērotāko finanšu pakalpojumu sniedzēju.
Latvijas Bankā atzīmē, ka pēdējo divu gadu laikā ir uzlabojusies uzņēmumu un banku sadarbība finanšu pakalpojumu pieejamības jomā. Pēc Latvijas Bankas pasūtījuma SIA "RAIT Custom Research Baltic" veiktās aptaujas dati liecina, ka gandrīz visiem aptaujātajiem Latvijas uzņēmumiem ir konts kādā no Latvijas kredītiestādēm un ka samazinās to uzņēmumu īpatsvars, kuri sadarbībā ar bankām saskaras ar grūtībām.
Jautājumiem, kas saistīti ar finanšu pakalpojumu pieejamību un skaidru un saprotamu komunikāciju ar klientiem, Latvijas Banka pievērš un arī turpmāk pievērsīs uzmanību savās uzraudzības aktivitātēs, norāda centrālajā bankā.
Tāpat Latvijas Banka aicina informēt, ja kādas kredītiestādes rīcībā tiek saskatītas nesamērīgas prasības.
Lai nodrošinātu kredītiestāžu klientu - juridisko un fizisko personu - interešu aizstāvību situācijās, kurās līdzšinējās sarunas nav sniegušas samērīgu un konstruktīvu risinājumu, Latvijas Banka piedāvā uz vienošanos vērstu sarunu procesu - mediāciju. Latvijas Banka mediācijā gūtos secinājumus pārrunā ar kredītiestādēm un gadījumos, kad prasības bijušas nesamērīgas, sniedz norādījumus pilnveidot iekšējās procedūras vai veikt citas nepieciešamās darbības.
