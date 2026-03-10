Krīze Tuvo Austrumu reģionā kļuva par nopietnu pārbaudījumu arī simtiem Latvijas ceļotāju. Vairākas valstis slēdza savas gaisa telpas, atceļot regulāros lidojumus, kādēļ cilvēkiem bija jāmeklē citi atgriešanās ceļi. Latvijas organizētajā repatriācijas operācijā pagājušās nedēļas izskaņā mājās no Apvienotajiem Arābu Emirātiem pārvesti 569 iestrēgušie tautieši.

Tikmēr citi Latvijas iedzīvotāji, kas vēl tikai plānoja ceļot uz valstīm, kas tuvu konflikta zonai, nonākuši dilemmas priekšā – braukt vai nebraukt. Šonedēļ Latvijas skolēniem pavasara brīvlaiks un daudzi vecāki ar bērniem šajā laikā dodas ārvalstu ceļojumos. Ēģiptes kūrorti tradicionāli bijuši viens no pieprasītākajiem mūsu ceļotāju galamērķiem. Lai gan pašlaik pieejamā informācija liecina par relatīvu mieru šīs valsts atpūtas vietās, kopējais ziņu fons un neprognozējamā situācija Tuvo Austrumu reģionā ceļotājiem liek pārdomāt iespējamos riskus. Dažs smej, ka jau peldkostīmus bija atraduši pirms plānotā ceļojuma, tomēr nolēmuši iepauzēt. Tomēr masveidā atteikšanās no atpūtas Ēģiptē neesot vērojama. Tā informē tūrisma operatori.

"Peldbikses jau bijām atraduši…"

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē