Ceturtdien līdz pulksten 13 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +13,7 grādi Rēzeknē, kas ir jauns 12. marta nacionālais siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Iepriekšējais rekords bija +13,5 grādi 1997. gadā Mērsragā.
Vietējas nozīmes siltuma rekords pārspēts desmit novērojumu punktos — Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Priekuļu, Rēzeknes, Rīgas, Rūjienas, Skultes, Zīlānu un Zosēnu meteoroloģiskajā stacijā.
Vienos dienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +2,8 grādiem Liepājas ostā līdz +13,3 grādiem Rēzeknē.
Pēdējās divās nedēļās siltuma rekordi pārspēti deviņās dienās, kopumā laboti 58 rekordi.
No rīta vietām valsts centrālajā un austrumu daļā bija pērkona negaiss - pirmais šajā gadā. Valstī kopumā tika reģistrēti vairāki desmiti zibens izlāžu, visvairāk zibeņoja Vidzemes augstienes dienvidos — Madonas pusē.
