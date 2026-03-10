Jau ilgāk par nedēļu notiek ASV un Izraēlas kopīgie gaisa uzbrukumi Irānai ar mērķi iznīcināt tās ballistisko raķešu un dronu ražošanas un palaišanas potenciālu, kodolprogrammas objektus, kara floti un citas spējas. Pastāv cerība, ka irāņu tauta, kuras liela daļa vēlas ājatollu režīma maiņu, varētu sacelties, ņemt varu savās rokās un sākt jaunu posmu Irānas vēsturē, mierīgi sadzīvojot ar kaimiņiem, bez kodolambīcijām un reģiona destabilizēšanas. Venecuēlas notikumu dēļ ASV un Izraēlas gaisa ofensīva nevarēja notikt janvārī, kad Teherānā un citās Irānas pilsētās bija plašas pret režīmu vērstas demonstrācijas. Ājatollu režīms, pielietojot masveida teroru pret saviem pilsoņiem, spēja tautas sacelšanos apspiest, nogalinot vairākus tūkstošus demonstrantu. Par šo noziegumu Irānas vadība, ieskaitot augstāko garīgo līderi ājatollu Alī Hāmenejī, samaksāja ar dzīvību ASV un Izraēlas gaisa triecienu pirmajā dienā 28. februārī.

