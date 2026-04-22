Iepriekš Nurmuižā retrītus rīkoja tās īpašnieka Oļega Fiļa bijusī draudzene Kristīne Jelinska, taču šo iniciatīvu pārņēmusi rakstniece un uzņēmēja Elita Drāke. Viņa atzīst, ka par iepriekšējiem retrītiem nebija informēta, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Maija otrajās brīvdienās Drāke kopā ar Ritu Lasmani un Maritu Liepiņu rīkos retrītu "Sapņu brīvdienas" Nurmuižā. Viņa norāda, ka līdz šim ap šo laiku organizējusi sulu kūres mazākos viesu namos, taču šoreiz vēlējusies īstenot vērienīgāku ieceri.
Retrīta dalībniecēm būs pieejams spa, maltītes un nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, kā arī iespēja pievērsties sievišķības un seksualitātes tēmām.
Pirms pasākuma Drāke apmeklēja Nurmuižu, lai pārliecinātos par vietas piemērotību un, kā viņa uzsver, enerģētisko vidi, kas viņai šķitusi ļoti pievilcīga.
Par Jelinskas iepriekš rīkotajiem retrītiem Nurmuižā Drāke nebija informēta, šo sakritību raksturojot kā nejaušību. Savukārt Jelinska pašlaik retrītus organizē citviet — aptuveni trīs stundu brauciena attālumā no Nurmuižas.
Jau vēstīts, ka uzņēmējs un Nurmuižas pils saimnieks Oļegs Fiļs un viņa ilggadējā partnere Kristīne Jelinska sociālajos medijos paziņoja par attiecību izbeigšanu.
