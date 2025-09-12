Jau 15. septembrī kanālā "TV360" ar 10. jubilejas sezonu atgriežas skatītāju iemīļotais realitātes seriāls "Ģimene burkā", kas atspoguļo īstu ģimeņu ikdienu un attiecību izaicinājumus.
Raidījuma centrālais elements ir "vēlmju burka", kas kalpo kā katalizators, lai ģimenes pārrunātu neatrisinātus jautājumus un kopīgi meklētu ceļu uz harmoniskāku dzīvi. Sekojot līdzi dalībnieku pieredzēm un attiecību izaicinājumiem, skatītāji var gūt vērtīgas atziņas un praktiskus padomus savstarpējo attiecību uzlabošanai. Arī šosezon savā profesionālajā pieredzē dalīsies attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, aktualizējot jautājumus, kuri ir klātesoši katrā no ģimenēm. Viņš ne tikai daudz vairāk iesaistīsies ģimeņu attiecību uzlabošanā, bet arī palīdzēs tām aizrakties līdz savu attiecību izaicinājumiem, definēt svarīgākos uzdevumus ievietošanai "vēlmju burkā", kā arī meklēt atbildi uz svarīgo jautājumu – kas ir laimīgu attiecību atslēga?
Dzenīšu ģimene
Kristīne Dzenīte ar vīru Agri un trim dēliem pārstāv influenceru paaudzi – viņiem ir savi biznesi, kas nodarbojas ar apģērbu, aksesuāru un rotaļlietu tirdzniecību. Viņi ne tikai filmē reklāmas, bet arī aktīvi darbojas sociālajos tīklos. Ģimene pieradusi pie ceļošanas un dinamiska dzīvesveida, taču nu viņiem jāsastopas ar būtisku izaicinājumu – dvīņu pirmajām skolas gaitām. Tāpat raidījumā Dzenīši skatītājus iepazīstinās ne tikai ar sadzīvi mājās, bet arī ārpus tās, dodoties sportiskos piedzīvojumos un pārgājienos.
Karalkinu ģimene
Vendija Karalkina ir spilgta un spēcīga personība, kura ir atteikusies no pilsētas kņadas Rīgā, lai savas dienas pavadītu īstā lauku idillē. Viņa ir piecu bērnu mamma, policijas virsniece, bodibildinga medaļniece, fitnesa trenere un pavārgrāmatu autore. Kopā ar vīru Pāvelu un meitiņu Viktoriju Ievu viņa rūpējas par veselu saimniecību, kurā mīt kazas, truši un putni. Vendijas ikdiena ir ļoti intensīva – saimniecības darbi, sporta treniņi, produktu gatavošana un dalība tirdziņos, tāpēc ne vienmēr atliek pietiekami daudz laika, ko veltīt katram ģimenes loceklim. Jaunajā sezonā skatītāji varēs sekot līdzi gan saimniecības attīstībai, redzot jaunu telpu būvniecību un kazlēnu dzimšanu, gan arī ģimenes iekšējiem izaicinājumiem.
Bindru ģimene
Mammas Agritas pirkstā iemirdzējies gredzens, ģimenē ienākot īstas romantikas vēsmām! Kurš no Agritas pielūdzējiem to būs sarūpējis? Tāpat ģimene ir apņēmusies piekopt aktīvāku un veselīgāku dzīvesveidu, piemeklējot katram bērnam piemērotākos sporta veidus. Tikmēr vecākā meita Estere spers pirmos soļus pretim patstāvīgai pieaugušā dzīvei, kārtojot autovadītāja apliecību.
Kuģu ģimene
Raidījuma veterānus Kuģus šosezon gaida virkne izaicinājumu. Ģimenes galva Uģis ir uzsācis darbu krišnaītu templī kā viceprezidents, tāpēc jaunie pienākumi rada nopietnus jautājumus par ģimenes dzīves ritmu, kā arī finansēm. Līdz ar dēlu pieaugšanu Kuģu ģimenei jārisina arī citi būtiski jautājumi. Kā Linda uztvers faktu, ka dēli vēlas kļūt patstāvīgāki un izvāksies no mammas istabas?
Patiesi stāsti un attiecību līkloči seriālā "Ģimene burkā" plkst. 20.20 kanālā "TV360"!
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu