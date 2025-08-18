Budžeta deficītu nākamajos gados prognozē virs pieļaujamā līmeņa

Finanšu ministrija (FM) prognozē, ka vidējā termiņā budžeta deficīts pie nemainīgas politikas pieaugs un būs 3% 2026. gadā, 4,1% 2027. gadā, 3,7% 2028. gadā un 3,9% 2029 .gadā, kas ir virs pieļaujamā līmeņa, liecina FM valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2026., 2027., 2028. un 2029. gadā".
Saskaņā ar ziņojumā teikto, 2026. gadā vispārējās valdības ieņēmumi tiek prognozēti 19,135 miljardu eiro apmērā, bet vispārējās valdības izdevumi - 20,461 miljarda eiro apmērā.
Valsts kopbudžetā 2026. gadā tiek prognozēti 18,972 miljardu eiro ieņēmumi un 20,566 miljardu eiro izdevumi.
Budžeta deficīta prognozē ir ietverta vispārējās valdības sektorā klasificētās VAS "Latvijas dzelzceļš" ietekme - 2026. gadā mīnus 17,6 miljoni eiro, 2027. gadā ‑ mīnus 25,6 miljoni eiro, 2028. gadā ‑ mīnus 25,9 miljoni eiro un 2029. gadā ‑ mīnus 28 miljoni eiro.
"Latvijas dzelzceļam" atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" nepieciešams saņemt Ministru kabineta (MK) piekrišanu negatīvās ietekmes pārsniegšanai 2026. un 2027. gadā.
FM ir aktualizējusi vispārējās valdības budžeta bilances prognozes un fiskālās telpas aprēķinu 2026. - 2029. gadam, ņemot vērā jaunākos Valsts kases (VK) datus, atjaunotās makroekonomiskās prognozes un valdības pieņemtos lēmumus par izdevumu palielinājumu, īpaši aizsardzībai. Prognozes nepieciešams apstiprināt, lai turpinātu darbu pie likumprojekta "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam".
Jaunākās prognozes liecina, ka nemainīgas politikas scenārijā budžeta deficīts vidējā termiņā būs lielāks, nekā iepriekš plānots, bet papildu finansējums jauniem prioritāriem pasākumiem ļoti ierobežotā apmērā pieejams tikai 2026. gadā. Nākamajiem gadiem fiskālās telpas apmērs ir negatīvs.
Budžeta bilances prognoze ir balstīta uz jūnijā sagatavotajām un Fiskālās disciplīnas padomes apstiprinātajām makroekonomikas prognozēm 2026.-2029. gadam, kas paredz Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu salīdzināmās cenās 2025. gadā par 1,1%. Tas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā FM prognozēja februārī. Savukārt 2026. gadam prognoze paliek 2,1%, bet 2027. - 2029. gadam - 2,2%.
Vienlaikus FM pesimistiskais scenārijs paredz IKP pieaugumu salīdzināmās cenās 2025. gadā 0,0%, 2026. gadā 1,3%, 2027. gadā 2,2%, 2028. gadā 2,2% un 2029. gadā 2,2% apmērā.