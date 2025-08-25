Lasītājs Roberts Brižs no Kabiles rosina celt depozīta maksu, lai vēl aktīvāk mazinātu plastmasas piesārņojumu vidē. Viņaprāt, maksai par nodoto pudeli būtu jābūt būtiski lielākai, piemēram, pielīdzināmai maizes kukuļa cenai.
Komentē SIA "Depozīta iepakojuma operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis: "Nenoliedzami, depozīta maksa ir viens no būtiskākajiem motivējošajiem faktoriem tukšo taru atgriezt atpakaļ depozīta sistēmā, nevis izmest dabā vai sadzīves atkritumos. Vienlaikus jāsaprot, ka lēmums par depozīta maksas izmaiņām ir jāpieņem atbildīgi, jo tas var nesamērīgi ietekmēt patērētājus ar zemākiem ienākumiem, jo tiek uz produkta patēriņa laiku iesaldēts lielāks līdzekļu apjoms. Turklāt būtiski, lai šādi lēmumi tiktu pieņemti vienoti visās trīs Baltijas valstīs, lai izvairītos no situācijas, kad, piemēram, iepakojumu ir izdevīgāk nodot Latvijā un tādēļ iedzīvotāji sāk vest daļu depozīta iepakojumu pie mums, vai arī otrādi. Šobrīd gan Latvijā, gan Igaunijā un Lietuvā depozīta maksa ir vienāda – 10 centi."
Stūrītis atzīmē, ka šobrīd lēmums par depozīta maksas palielināšanu nav darba kārtībā, tomēr depozīta maksas paaugstināšana nākotnē esot ticama, jo naudas vērtība ilgtermiņā samazinās inflācijas ietekmē.
"Latvijā depozīta sistēma jau šobrīd darbojas ar augstu atdevi – aizvadītajā gadā tika savākti un pārstrādāti 86% plastmasas iepakojuma, bet šogad plānots sasniegt 88%. Mērķējot uz vēl augstāku savākšanas līmeni, mēs vispirms vēlamies veltīt uzmanību sistēmas ērtības uzlabošanai, piemēram, beramtaromātu un dižtaromāta ieviešanai, iespējas nodrošināšanai depozīta maksu saņemt arī bankas kontā, kā arī turpmākai sabiedrības izglītošanai."
