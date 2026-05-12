Ir piecas lietas, kuras man gribētos savā replikā akcentēt, kontekstā ar bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda un premjeres Evikas Siliņas savstarpējo retoriku, neizdarībām un publiski paustajiem plāniem.
Pirmkārt, es neuzdrošinos bijušam ministram Andrim Sprūdam neko pārmest par dronu nenotriekšanu un nokrišanu Latgalē. Tā ir dronu specifika, tā ir jauna realitāte, ka dronu uzbrukšanas spējas ir attīstītākas par aizsardzību pret tiem. Jau tūkstošiem dronu ir nenotverti ielidojuši Ukrainā no Krievijas un tāpat droni ir netraucēti bombardējuši Krievijas ostas Ļeņingrada apgabalā un stratēģiskos bumbvedējus pat tālu aiz Baikāla. Un šos dronus arvien tikai daļēji spēj notriekt pat pašas attīstītākas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Turklāt, vēl grūtāk ir prasīt, lai Latvijas aizsardzības ministrs mēģinātu notriekt Ukrainas dronus, kas caur Latgali dodas kaujas misijā uz objektiem Krievijā. Ja negribam, ka šie Ukrainas droni pārlido Latvijas teritoriju, tad tas ir jau ārlietu ministres, ne tikai aizsardzības ministra kompetencē. Šis bija tas gadījums, kad Andrim Sprūdam vislabāk izliekties, ka neko neredz un nedzird...
Otrkārt. Tas, kur es saredzēju bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda kļūdas, tad tā bija komunikācija un pozicionējums. Kāpēc viņš izvēlējās būt kā sīks ierindnieks, kurš vēlas komentēt detaļas? Viņam likās, ka tā parāda kompetenci? Vai arī no iekšlietu ministra prasa par neatklātā nozieguma detaļām, bet no veselības ministra par konkrētā pacienta operācijas gaitu? Bet Andris Sprūds pats gribēja komentēt detaļas un beigās pats par tām atbildēja. Tā vietā, lai ministrs būtu tas, kas prasa paskaidrojumus, meklē risinājumus, viņš pats kļuva par to, kuram jāpaskaidro un kuru "risina".
Treškārt, godīgi jāatzīst, ka ne visa vaina meklējama Andra Sprūda pozicionējumā, bet arī premjeres sīkumainās intrigās, jo citādi es to nekādi nevaru dēvēt. Sākumā premjere uzzina kaut ko no par notikušo no pieejamās operatīvās informācijas, tad konfrontē ar ministru, kurš, lūk, kaut ko nebija paspējis uzzināt pirms viņas. Un ministrs, kā jau akadēmiskam cilvēkam pieklājas, grib būt zinošs, meklē risinājumus, tāpēc spiests iejaukties procesos, pārmest savējiem, ka viņam par kaut nākas uzzināt no premjeres, nevis otrādi. Par to iesmej gan premjere, gan tā saucamie svešie starp savējiem. Ui, cik jautri! Un tās ir tās intrigas, par kurām šoreiz jāpiekrīt "Progresīvajiem", ka sīku untumu dēļ tiek bezatbildīgām intrigām pakļauta valsts aizsardzība tik kritiskā periodā. Un tā ir problēma, kuru es jau iepriekš biju minējis, ka nevar valsts vadību uzticēt cilvēkiem, kuriem nav pieredzes pat maza kolektīva vadīšanā pirms tam.
Ceturtais. Premjere kā aizsardzības ministra kandidātu virza savu padomnieku Raivi Melni. Jā, viņa, tāpat kā es un jebkurš cits, var ieteikt, var aicināt. Bet kāda sakarā tiek paziņots, ka nākamais Andra Sprūda vietā būšot Raivis Melnis? Un kur "Progresīvie", kas saskaņā ar koalīcijas līgumu ir uzņēmušies atbildību ar aizsardzības nozari? Un pat ja ne koalīcija, kuru daudzi uzskata par nelikumīgi formējumu, taču mēs arvien dzīvojam parlamentārā demokrātijā, nevis 15.maija republikā. Lūk šeit būtu par ko uztraukties Satversmes aizsardzības birojam pēc būtības, jo šādi tiek grauta ne tikai Latvijas aizsardzība, bet arī Satversme.
Un piektkārt, arī par premjeres Evikas Siliņas pretrunām ar Satversmi, jo medijos viņa publiski norādījusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, tad viņa turpināšot strādāt kā premjere tehniskā valdībā. Viņa pati to izlems un tad tā arī būs? Ne Saeima un deputāti par to lems? Un ja deputāti lems citādi, tad viņa iebarikādēsies Ministru kabinetā un neies prom? Jeb iesaistīs iekšlietu ministriju un izmantos savu pašreizējo statusu kā aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju, lai iztrenkātu Saeimu, partijas un medijus? Manuprāt, te ir par ko satraukties!
