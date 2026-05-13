ASV prezidentam Donaldam Trampam šodien paredzēts sākt ilgi gatavoto un vairākkārt atlikto valsts vizīti Ķīnā un tikties ar Ķīnas vadītāju Sji Dzjiņpinu.
Vizīte ilgs līdz 15. maijam. To uzskata par svarīgāko pēdējo gadu laikā, jo brauciena rezultātiem būs ilgtermiņa iespaids. Paredzēts, ka tiks apspriests ļoti plašs jautājumu loks – sākot no tirdzniecības tarifiem, Irānas naftas iepirkumiem, ko veic Ķīna, sankcijām un beidzot ar karu Tuvajos Austrumos un Taivānas statusa jautājumu. Ķīna ir viena no Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem un Pekina sniedz Teherānai arī militāra rakstura palīdzību. Tramps apmeklēja Ķīnu 2017. gadā pirmās prezidentūras laikā, un tā līdz šim bijusi pēdējā ASV vadītāja vizīte šajā valstī. Tiesa, Tramps un Sji īsi tikās pagājušā gada oktobrī reģiona valstu sanāksmē Dienvidkorejā.
"Ķīna ir gatava sadarboties ar ASV vienlīdzības, cieņas un savstarpēja izdevīguma garā, lai paplašinātu sadarbību, pārvarētu viedokļu atšķirības un ienestu lielāku stabilitāti un noteiktību nepastāvīgajā un savstarpēji saistītajā pasaulē," pirmdien paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrija. Savukārt Baltā nama paziņojumā bija teikts, ka vizītei ir "milzīga simboliska nozīme" un Tramps no tās pārvedīs "vēl vairāk labu darījumu" amerikāņiem. Prezidentam Pekinā plānots arī senā un iespaidīgā Debesu tempļa kompleksa apmeklējums, kā arī krietns bankets.
