Rīgā aizvadītajā naktī ugunsgrēkā gājuši bojā divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Pusstundu pēc pusnakts saņemts izsaukums Balvos, kur vienstāva daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega istaba 20 kvadrātmetru platībā un blakus esošā dzīvokļa griesti un sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki. Viens cilvēks ugunsgrēkā gāja bojā.
Savukārt stundu pēc pusnakts VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un mēbeles 20 kvadrātmetru platībā. No mājas tika evakuēti divi cilvēki. Dzešanas darbu laikā notikuma vietā atrasts viens bojāgājušais.
Tāpat pirmdien saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur dega vienstāva ferma pilnā 1000 kvadrātmetru platībā un vieglā automašīna sešu kvadrātmetru platībā.
Tāpat pirmdien VUGD saņēma izsaukumu uz Sakarnieku ielu Jelgavā, kur dega četras dārza mājas 48 kvadrātmetru platībā, zemsedze 30 kvadrātmetru platībā un sadzīves mantas 72 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 54 izsaukumus — 23 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem seši bija kūlas ugunsgrēki un viens meža ugunsgrēks, 17 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.
