Normunds Rutulis pēc autovadītāja tiesību zaudēšanas ikdienā biežāk izmanto sabiedrisko transportu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve". Vajadzības gadījumā pie stūres sēžas viņa sieva vai meita.
Rutulis atklāj, ka joprojām gaida tiesas lēmumu, taču notikušo uztver kā nopietnu mācību. Viņš norāda, ka pēdējā laikā pievērsies veselīgākam dzīvesveidam — vingro, atteicies no alkohola lietošanas, pārvietojas ar sabiedrisko transportu, kā arī brīvajā laikā izvēlas braukt ar velosipēdu.
Jau ziņots, ka pirms aptuveni diviem mēnešiem mūziķis izraisīja satiksmes negadījumu, pie auto stūres atrodoties alkohola reibumā.
Valsts policija portālam "lasi.lv" norāda, ka 14. martā ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnas "Mercedes-Benz" un "Cupra" sadursme. Negadījumā neviena persona necieta.
Pēc tam Rutulis nāca klajā ar publisku atvainošanos: "Dārgie līdzcilvēki! Man trūkst vārdu… Man kauns! Gribas zemē ielīst. Bet skaidrs, ka tas nav iespējams." Viņš atzina, ka pieļautais lēmums bijis neattaisnojams: "Ar milzīgu nožēlu atzīstu, ka mans tā vakara lēmums dzērušam sēsties pie stūres nav attaisnojams. Tas notika… Un tā ir mana, un tikai mana vaina."
