Labākā elektroauto meklējumos: kā neapjukt milzīgajā piedāvājuma jūrā

Ja vēl pirms pieciem vai desmit gadiem elektroauto modeļus varēja saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, un liela daļa no tiem atgādināja no multfilmām izmukušus "ērmus", ar kuriem, ideālos laika apstākļos, varēja nobraukt labi ja 100 kilometrus, tad šodien viss ir mainījies. Nemaz nerunājot par Ķīnu, Koreju vai Japānu – jau tikai Eiropas ražotāju arsenālā ir vairāk nekā 200 dažādu elektroauto modeļu un modifikāciju, kas spēj apmierināt pat visprasīgākos klientus.
Dodoties īsā testa braucienā ar kādu no tiem, pirmais, ko ievērosiet, ir dinamika. Pat “visvājākie” elektroauto, pateicoties motora maksimālā griezes momenta pieejamībai jau no nulles apgriezieniem, uz pieskārienu akseleratora pedālim reaģē momentāni. Arī gaita ir plūdena, jo nav jāpārslēdz pārnesumi. Tomēr, lai izvēlēto auto iepazītu labāk, ieteicams ar to doties garākā braucienā.
“Izmēģinot auto tikai uz dažām stundām – piemēram, pie dīlera –, mēs parasti gūstam tikai pirmos iespaidus: sajūtam paātrinājumu, novērtējam palīgsistēmas un komforta funkcijas, bet ikdienas lietošanai nepieciešamās nianses paliek nepamanītas,” stāsta Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijā un Somijā.
“Lai izvēle būtu pārdomāta, īstermiņa noma bez ilgtermiņa saistībām ir drošākais veids, kā izmēģināt auto bez lieka riska. Turklāt ilgtermiņa noma dod iespēju automobili mainīt ik pēc gada vai trim – īpaši noderīgi elektroauto gadījumā, kur tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji.”
“Lai kā arī būtu, auto bieži vien ir emocionāls pirkums. Pat ja cenšamies būt pragmatiski un pārdomāti, nereti ļaujamies sajūtām – izvēlamies dizainu vai krāsu, kas mūs uzrunā. Protams, viens no būtiskākajiem faktoriem joprojām ir cena. Šajā ziņā pēdējos gados vērojams būtisks progress. Elektroauto ēras pirmsākumos tie bieži vien bija luksusa prece, un automobiļi, ar kuriem varējām veikt lielākas distances ar vienu uzlādi, bija ļoti dārgi.
Šobrīd elektroauto ir pārliecinoši pārstāvēti visās klasēs – gan pēc izmēra, gan pielietojuma. Uz ielām jau redzam arvien vairāk mazo, ekonomisko elektroauto, un tieši šajā segmentā ir vislielākais attīstības potenciāls. To apliecina arī jaunākie modeļi, ko prezentē lielie autoražotāji,” stāsta SIXT vadītājs Baltijā un Somijā Arnis Jaudzems.
Elektroauto segments kļūst arvien populārāks arī auto nomas piedāvājumā, taču galvenokārt tas attīstās tieši vidēja un ilgtermiņa nomas jomā. To ietekmē gan uzlādes infrastruktūras pieejamība (gan fizisko atrašanās vietu, gan apmaksas vienkāršība), gan klientu ieradumi. Vietējie un pastāvīgie klienti labi pārzina uzlādes punktus un zina, kā rīkoties ar apmaksas iespējām, taču tas pats nav attiecināms uz tūristiem vai īstermiņa nomas lietotājiem.
Īstermiņa nomas segmentā elektroauto piedāvājums joprojām ir ierobežots. Tas skaidrojams ar infrastruktūras trūkumu, īpaši lidostās, kā arī ar to, ka ārzemju klientiem uzlādes process Latvijā vēl joprojām šķiet sarežģīts. Kamēr uzpildīt degvielu ir vienkārši un saprotami, elektroauto uzlādes specifika – platformas, aplikācijas, apmaksas – rada šķēršļus. Tāpēc daudzi šajā segmentā vēl aizvien izvēlas iekšdedzes dzinēja automašīnas.