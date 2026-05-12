Aizsardzības ministram virzītais pulkvedis Raivis Melnis, ja tiktu apstiprināts amatā, iecerējis runāt ar pašreizējo Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretāru Aivaru Puriņu, lai viņš nepamestu amatu.
Vaicāts, vai viņam ir padomā cilvēki, kas apstiprināšanas gadījumā strādātu Meļņa birojā un vai mēģinātu pierunāt palikt amatā līdzšinējo valsts sekretāru, pulkvedis pauda, ka ministrijas darbam svarīga ir nepārtrauktība. Ja tikšot apstiprināts amatā, tad uzrunāšot līdzšinējo ministrijas valsts sekretāru turpināt darbu.
Aizsardzības ministra kandidāts Puriņu vērtējot kā savas nozares profesionāli.
Puriņš bija skops komentāros, vai apsver palikšanu amatā pēc ministra nomaiņas. Ar pulkvedi Puriņš nav runājis, turklāt vēl esot jāgaida Saeimas balsojums par Melni. "Tagad jau viss kas gaisā. Kā saka, lai nosēžās... Es pagaidām, kamēr nav ministra, cītīgi strādāšu," izteicās Puriņš.
Puriņš arī nevēlējās izteikt vērtējumu par Melni kā ministra amata kandidātu.
Aizsardzības ministrija 22. aprīlī informēja, ka Puriņš iesniedzis atlūgumu un šo amatu atstās 31. maijā. Puriņš līdz šim nav plaši komentējis atlūguma iemeslus, vien apliecinājis, ka aiziešana no amata nav "pēkšņs kopums" un jau iepriekš gribējis aiziet no amata, bet vēlāk pārdomājis. Ministrija arī toreiz paziņoja, ka drīzumā tiks izsludināts atklāts konkurss uz ministrijas valsts sekretāra vietu.
Tikmēr svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja premjere Evika Siliņa (JV), kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par NBS rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas. Pirmdien Sprūds aizvadīja pēdējo dienu ministra amatā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu