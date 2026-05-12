Kā jau daudzi latvieši, maija sākuma "garās" brīvdienas izmantoju nelielam ceļojumam, šoreiz uz Igaunijas dienvidaustrumiem. 

Naktī uz 3. maiju biju viesnīcā Veru pilsētā. Un tieši šajā naktī Ukrainas bruņotie spēki veica uzbrukumu pret objektiem Ļeņingradas apgabalā. Jau plkst. 3.23 saņēmu īsziņu no Igaunijas aizsardzības spēkiem, kas brīdināja par iespējamiem dronu draudiem Veru apriņķī; savukārt plkst. 5.37 tika saņemta nākamā īsziņa, ka vairs nav nekādu apdraudējumu no gaisa Veru apriņķī. Igaunijas ziņu kanālos tika demonstrēts video, kur Veru apriņķī var pat dzirdēt dronu pārvietošanos. Viens no droniem pat īslaicīgi ielidoja Igaunijas gaisa telpā.

Šajā pašā naktī par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novadā paziņoja arī Nacionālie bruņotie spēki (NBS), taču plkst. 4.00... Paziņojumā tika uzsvērts: "Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības." Mūsu NBS trauksmi atcēla no rīta plkst. 7.19. Un te nu man rodas jautājums: kā tas var būt, ka Igaunijas aizsardzības spēki savus iedzīvotājus brīdina ātrāk nekā mūsu NBS Krāslavas un citu pierobežas novadu iedzīvotājus; 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē