Latvijas premjerministre Evika Siliņa kristīgās "Alfa" kustības konferencē Londonā pastāstīja, ka reiz lūgšanās laikā saklausījusi Dieva balsi, kas viņai norādījusi nepieļaut atteikšanos no darba valdībā, vēsta portāls "jauns.lv".
Kā skaidroja politiķe, tas noticis vienā no "Awakening Europe" pasākumiem Rīgā. "Es sadzirdēju Dieva balsi, kas man sacīja, ka es nedrīkstu teikt "nē", ja man tiks piedāvāts darbs valdībā," pauda Siliņa.
Sākotnēji viņa gan neesot sapratusi šī vēstījuma nozīmi. Siliņa konferencē arī atzina, ka sākumā šaubījusies par sevi un pat domājusi, ka šāds uzdevums uzticēts nepareizajam cilvēkam.
Premjerministre stāstīja, ka vēlāk Dievs viņai vaicājis, par ko viņa pati vēlas kļūt, uz ko viņa atbildējusi: "Ja tev kāds ir nepieciešams, esmu šeit. Izmanto mani!"
Siliņa uzsvēra, ka šie vārdi viņas dzīvē kļuvuši izšķiroši. Viņa atcerējās, ka brīdī, kad tika dota iespēja kļūt par premjerministri, lēmuma pieņemšanai bijušas tikai 24 stundas.
"Tas nebija viegls laiks. Es Dievam sacīju — man ir ģimene, un ko es vispār varu sniegt? Bet kādā brīdī tu saproti, ka tas ir tavs aicinājums un no tā nevar atteikties," norādīja premjere.
