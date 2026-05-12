Pārcelšanās uz Iecavu realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniekiem Bindriem nesa ne tikai jaunu sākumu, bet arī pamatīgus sadzīves izaicinājumus. Vairāk nekā četras nedēļas viņu mājoklī trūka elementāras lietas – ledusskapja. Pārtikas krājumi tika izvietoti vēsākajā mājas stūrī, taču tas negarantēja produktu svaigumu, pārvēršot katras brokastis par neprognozējamu eksperimentu. Šo mulsinošo posmu pārtrauca kāds necerēts pavērsiens.
Iepriekš, kā ģimene pajokoja, "ledusskapis bija iestaigājams", jo pēc produktiem jādodas uz pieliekamo. Estere atklāj, ka šāda situācija prasīja pedantisku plānošanu, lai maltītes sastāvdaļas nesabojātos pirms laika: "Nav tā, ka mēs ēdam vecu pārtiku, bet vienkārši ir bijuši rīti, kad tu plāno taisīt kafiju. Tu, tā kā, jau uztaisi un tūlīt pieliešu nedaudz piena, bet tev ir nevis piens, bet jau rūgušpiens nedaudz izkrīt, jo tas pa nakti ir vienkārši sabojājies."
Dodoties saņemt skatītāju sarūpētu ledusskapi, katrs ģimenes loceklis dalās savās cerībās. Ja Estere ilgojas pēc auksta saldējuma, tad Agritas prioritāte ir sirdsmiers par produktiem: "Man visvairāk grauž, ka es nevaru no rīta paņemt no ledusskapja, atvērt biezpieniņu. Tu domā – ēdams vai neēdams? Gluži vai kā spēli spēlē!"
Ledusskapis Bindru rīcībā nonāca, pateicoties kādai raidījuma skatītājai. Agrita neslēpj aizkustinājumu par to, ka pilnīgi nepazīstams cilvēks uzrunājis viņu internetā: "Sekotāja man uzrakstīja sociālā platformā, ka viņiem ir lieks ledusskapis, jo viņi ir iegādājušies jaunu. Viņi labprāt to ledusskapi mums uzdāvinātu! Man bija ļoti liels pārsteigums – cilvēku nezinu, nekad dzīvē neesmu satikusi, bet tā labā sirds un labie nodomi laikam ir tas, kas aizkustināja."
Lai gan dāvinātāja negaidīja atlīdzību, ģimene nebija ieradusies tukšām rokām un pasniedza pateicības velti. Esterei šī pieredze atjaunoja ticību cilvēku labestībai: "Šī vienkārši ir milzīga dāvana! Gatavi uzdāvināt ledusskapi vienkārši kaut par pliku "paldies", ka viņi neko no tevis neko nesagaida. Viņi vienkārši tev grib uzdāvināt! Tas liekas – vai tiešām tas var būt kaut kas īsts?"
Agrita atzīst, ka pašreizējā situācijā, kad budžets tiek stingri uzraudzīts, pašiem iegādāties šādu sadzīves tehniku būtu bijis grūti: "Ja nebūtu sekotāja, kas uzrakstīja, ka vēlās uzdāvināt ledusskapi, tad, nu, es nezinu, kad mēs paši būtu viņu iegādājušies, jo ar finansēm šobrīd ir ļoti jāskatās, kas un kā...kamēr saņems rēķinus un sapratīs."
