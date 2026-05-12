Elektroauto kļūst arvien populārāki Latvijas ceļos — pateicoties valsts atbalstam, draudzīgākai nodokļu politikai un zemākām ilgtermiņa izmaksām. Tomēr, pirms pieņemt galīgo lēmumu par kāda konkrēta elektroauto iegādi, būtiski ir rūpīgi izvērtēt ar tā ekspluatāciju saistītās izmaksas. Elektroauto īpašniekiem jāņem vērā virkne aspektu, kas atšķiras no tradicionālajiem iekšdedzes dzinēju transportlīdzekļiem.
Tehniskās apkopes īpatnības
Viens no būtiskākajiem elektroauto ieguvumiem, salīdzinājumā ar iekšdedzes dzinēja automobiļiem, ir zemākas tehniskās apkopes izmaksas. Elektroauto konstrukcijā ir mazāk kustīgu daļu un nav nepieciešama motoreļļas maiņa.
Tāpat arī bremžu uzliku un disku kalpošanas laiks ir ievērojami ilgāks, pateicoties rekuperācijas sistēmai, kas bremzēšanas laikā izmanto elektromotoru enerģijas atgūšanai, tādējādi samazinot mehānisko bremžu noslodzi un nodilumu. Šī tehnoloģiskā priekšrocība nozīmē ne tikai retākus servisa apmeklējumus, bet arī mazākus ilgtermiņa izdevumus auto īpašniekam. Līdz ar to elektroauto izvēle bieži vien kļūst ekonomiski pamatotāka no uzturēšanas viedokļa, īpaši intensīvā vai pilsētas satiksmē, kur bremzēšana ir bieža un enerģijas atgūšana notiek regulāri.
KASKO apdrošināšanas apsvērumi
Sabiedrībā joprojām mēdz izskanēt pieņēmums, ka elektroauto KASKO apdrošināšana ir būtiski dārgāka nekā iekšdedzes dzinēja automobiļiem, taču praksē šī atšķirība vairs nav tik izteikta un pakāpeniski samazinās.
KASKO polises cenu var ietekmēt vairāki faktori – transportlīdzekļa vērtība, remonta izmaksas, rezerves daļu pieejamība un arī izmantoto tehnoloģiju sarežģītība. Tieši tādēļ elektroauto īpašniekiem ir īpaši svarīgi izvērtēt ne tikai apdrošināšanas cenu, bet arī polises segumu.
Kā norāda If Apdrošināšanas Transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Latvijā Ģirts Kubliņš: “Elektroauto ir populāra transportlīdzekļu izvēle Latvijā – to veicina gan valsts atbalsts un labvēlīgāka nodokļu politika, gan zemākas ekspluatācijas izmaksas. Vienlaikus elektroauto īpašniekiem ir svarīgi padomāt arī par piemērotu KASKO apdrošināšanu. Izvēloties polisi, nevajadzētu fokusēties tikai un vienīgi uz cenu – būtiski ir izvērtēt, cik visaptverošu aizsardzību tā sniedz tieši konkrētajam elektroauto.” Viņš arī uzsver, ka “mūsdienu elektroauto ir aprīkoti ar dažādām tehnoloģijām un augstvērtīgiem komponentiem, piemēram, akumulatoru, kas var būtiski ietekmēt remonta izmaksas. Līdz ar to KASKO cena un segtās riska pozīcijas var atšķirties dažādu marku elektroauto ar līdzīgu vērtību. Tomēr, ja salīdzinām elektroauto ar iekšdedzes dzinēju automašīnām, KASKO polises cena elektroauto vairs nav būtiski augstāka – šī atšķirība pakāpeniski samazinās.”
Piemēram, ir vairākas priekšrocības, ko If piedāvā saviem elektroauto klientiem:
● atlīdzību līdz 2000 eiro bojājumiem, kas radušies publiskajās uzlādes stacijās vai uzlādes kabeļos;
● diennakts evakuāciju izlādēta akumulatora gadījumā, atlīdzību pilnā tirgus vērtībā pilnīgas bojāejas gadījumā;
● kā arī 0 eiro pašrisku stiklojuma maiņai un sadursmēm ar dzīvniekiem.
Šāds plašs aizsardzības spektrs var būtiski ietekmēt kopējo elektroauto īpašumtiesību drošību un ilgtermiņa izmaksas.
Riepas un to specifika elektroauto
Vēl viens būtisks, taču bieži vien nepietiekami novērtēts faktors elektroauto ekspluatācijā ir riepas – gan to cena, gan tehniskās specifikācijas.
Daudzi elektroauto, īpaši sportiskākie vai premium klases modeļi, tiek aprīkoti ar nestandarta izmēra riepām, kas mēdz būt platākas, ar lielāku diametru vai īpašiem slodzes rādītājiem. Šādas riepas var būt dārgākas nekā tās, ko izmanto līdzīgas klases iekšdedzes automobiļi, taču tas nav vispārējs likums.
Katrs riepu ražotājs izvēlas savu pieeju, un kā piemēru var minēt Goodyear, kas ražo “EV Ready” riepas, kas ir piemērotas gan iekšdedzes, gan elektroauto – šādos gadījumos cena ir vienāda visiem patērētājiem neatkarīgi no automašīnas dzinēja veida. Tāpēc elektroauto iegādes brīdī ir vērts pievērst uzmanību ne tikai riepu izmēram, bet arī citiem būtiskiem parametriem.
Eksperti iesaka vienmēr izvēlēties tieši tādu riepas izmēru, kādu ir norādījis konkrētā auto ražotājs, jo tas nodrošina ne tikai komfortu, bet arī drošību un optimālu veiktspēju. Īpaši svarīgi elektroauto gadījumā ir pievērst uzmanību slodzes indeksam, jo elektroauto konstrukcijas dēļ parasti ir smagāki nekā līdzvērtīgi iekšdedzes modeļi, un līdz ar to tiem nepieciešamas riepas ar augstāku nestspēju.
Ja elektroauto ir sportisks, būtiski ir izvēlēties riepas ar ātruma indeksu, kas atbilst maksimālajam automobiļa ātrumam. Šādas nianses ne tikai ietekmē ekspluatācijas izmaksas, bet arī veicina auto ilgmūžību un vadības stabilitāti.
Gudra izvēle ilgtermiņā
Lai arī elektroauto iegāde bieži tiek saistīta ar emocionāliem motīviem un vēlmi dzīvot videi draudzīgāk, šāds lēmums vienlaikus ir arī nozīmīgs finansiāls ieguldījums, kura ietekme izpaužas ilgtermiņā. Tādēļ pirms auto iegādes ir svarīgi ne tikai pievērst uzmanību sākotnējai cenai un valsts sniegtajam atbalstam, bet arī detalizēti izvērtēt visas ar ekspluatāciju saistītās nianses, kas ietver gan tehniskās apkopes īpatnības, gan riepu un KASKO apdrošināšanas izmaksas.
Rūpīgi izpētot apdrošināšanas piedāvājumus, izvēloties auto ražotāja ieteiktās riepas ar atbilstošu slodzes un ātruma indeksu, kā arī izprotot potenciālās remonta izmaksas, iespējams izveidot precīzāku priekšstatu par reālajām auto uzturēšanas izmaksām ikdienā. Tikai balstoties uz šādu vispusīgu izvērtējumu, elektroauto iegāde kļūst ne tikai par ilgtspējīgu un videi draudzīgu soli, bet arī par ekonomiski pārdomātu lēmumu, kas ļauj auto īpašniekam ilgtermiņā ietaupīt, vienlaikus saglabājot komfortu, drošību un uzticamību ikdienas lietošanā.
