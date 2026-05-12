Alternatīvā roka grupa "R.A.P." ar jaunierakstītu jubilejas versiju un īpašu koncertu atzīmē sava pirmā hita "Nekas vairs nav tā" 25. gadskārtu. Svinības notiks rudenī koncertzālē "Angārs", bet dziesma jaunā skanējumā noklausāma jau tagad.
"Šai dziesmai mūsu stāstā ir ļoti liela nozīme," uzsver grupas vokālists Artis Dvarionas. "Singls "Nekas vairs nav tā" 2001. gadā atnesa grupai pirmos lielos panākumus — rotācijas radiostacijās, labi apmeklētus koncertus, TV uzstāšanās un, kas pats svarīgākais, publikas mīlestību un daudz plašāku atpazīstamību. Tas mums, vienkāršiem puikām no Kuldīgas, bija galvu reibinošs pagrieziens!"
Par godu jubilejai tapusī "R.A.P." hita jaunā versija noklausāma visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Tāpat jau pieejamas biļetes uz koncertu "Nekas vairs nav tā 25" koncertzālē "Angārs" 7. novembrī.
2024. gada nogalē "R.A.P." pēc ilggadējas mākslinieciskās pauzes pavēstīja par atgriešanos uz skatuves oriģinālsastāvā un kopš tā laika izvērsusi aktīvu muzikālo darbību, izdodot trīs jaunus singlus un koncertalbumu "Koncerts Palladium ’25". Kopš atgriešanās uz skatuves grupa jau tikusi nominēta balvām "Kilograms kultūras" (LSM), "Zelta Mikrofons" un "GAMMA".
"R.A.P." ir viena no divtūkstošo gadu pašmāju alternatīvā roka karognesējām. Grupa dibināta 1999. gadā Kuldīgā un plašāku atpazīstamību iemantojusi ar dziesmām "Nekas vairs nav tā", "Dzīve bez apstājas" (kopā ar Igo), "Esot vienatnē", "Butterfly Snow Fall" un vēl citām. Populārais roka kvartets — vokālists Artis Dvarionas, ģitārists Aleksandrs Štro, basists Artis Rozītis un bundzinieks Gatis Kaizers — savulaik apbalvots arī ar trim Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvām.
