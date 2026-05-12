Šodien galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauca Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam, un kā pēdējie no kandidātu saraksta tika svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs.
Latvijas izlase uz pasaules čempionātu Šveicē dosies ar 25 spēlētājiem — trīs vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem. Astoņi no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistarsacīkšu debitanti.
30 gadus vecais Bindulis aizvadītajā sezonā pārstāvēja Slovākijas klubu Mihalovces "Dukla", kopumā 50 spēlēs sakrājot astoņus (1+7) punktus. Latvijas izlases rindās viņš piedalījās 2017. gada pasaules čempionātā.
Savukārt 22 gadus vecais Veinbergs trešo sezonu pavadīja Kolorādo koledžas komandā Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā, kur 36 spēlēs tika pie 23 (11+12) punktiem. Veinbergs ar izlasi piedalījās 2022. gada pasaules čempionātā.
No sastāvā iekļautajiem hokejistiem līdz šim pasaules čempionātos nav spēlējuši aizsargi Alberts Šmits, Artūrs Andžāns un Miks Tumānovs, kurš bija ar izlasi pērn Zviedrijā, tomēr laukumā nedevās. Tāpat uz savu pirmo pasaules čempionātu dosies uzbrucēji Kristaps Skrastiņš, Patriks Zabusovs, Oskars Lapinskis, Sandis Vilmanis un 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks, kurš būs viens no turnīra jaunākajiem spēlētājiem. Mūrnieks šogad spēlēja arī U-18 un U-20 pasaules čempionātos.
Netiek izslēgta iespēja, ka komandu jau Šveicē papildinās Amerikas hokeja līgā (AHL) spēlējošie Eduards Tralmaks un Raivis Ansons, ja viņu pārstāvētie klubi izstāsies no Kaldera kausa izcīņas.
2026. gada pasaules čempionāts no 15. maija līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs ASV, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi — Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi — Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji — Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
