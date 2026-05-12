Nacionālās apvienības (NA) ilggadējais līderis Raivis Dzintars nolēmis turpmāk nepretendēt uz politiskiem amatiem un nekandidēt gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās, liecina viņa publiskais paziņojums.
Dzintars norāda, ka vairāk nekā 15 gadus, vadot partiju un tās Saeimas frakciju, centies veicināt vienotas un nacionāli konservatīvas politiskās partijas attīstību. Viņš uzskata, ka daļa no vērtībām, kuras savulaik tika uzskatītas par radikālām, šobrīd ir kļuvušas par sabiedrībā pieņemtu normu.
Politiķis pauž pārliecību, ka Nacionālajai apvienībai bijusi būtiska loma Latvijas attīstībā, vienlaikus uzsverot, ka nākotnē joprojām gaidāmi būtiski izaicinājumi, īpaši saistībā ar latviskas Latvijas mērķa saglabāšanu.
Dzintars arī akcentē partijas iekšējo daudzveidību, norādot, ka atšķirīgi viedokļi tās biedru vidū netraucē vienoties par pamatvērtībām un kopīgu darbu.
Vienlaikus viņš pauž gatavību turpināt atbalstīt Nacionālo apvienību kā aktīvs biedrs, izmantojot līdzšinējo pieredzi, bet dodot iespēju jauniem politiķiem uzņemties lielāku atbildību.
Pēc Dzintara teiktā, plašāka līdzdalība un jaunu cilvēku iesaiste politikā ir būtiska jebkuras organizācijas attīstībai.
NA, kas pašlaik atrodas opozīcijā, Saeimā ir 12 deputātu vietas. Par premjera amata kandidāti 15. Saeimas vēlēšanās NA virzījusi Ilzi Indriksoni, kura ieņem NA valdes priekšsēdētājas amatu.
