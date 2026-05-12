Light drizzle 17.2 °C
O. 12.05
Ina, Ināra, Inārs, Valija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#aizsardzība #armija #droni #lidroboti #ministri #ministrijas #partijas #saeima

Atrast labāku aizsardzības ministra amata kandidātu par pulkvedi Melni būtu grūti, saka Siliņa

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 12. maijs, 12:12
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 12. maijs, 12:12
Ministru prezidente Evika Siliņa un aizsardzības ministra amata kandidāts, pulkvedis Raivis Melnis tikšanās laikā Ministru kabinetā.
Ministru prezidente Evika Siliņa un aizsardzības ministra amata kandidāts, pulkvedis Raivis Melnis tikšanās laikā Ministru kabinetā.
Foto: Lita Millere/LETA

Patlaban atrast labāku aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, otrdien sacīja premjerministre Evika Siliņa (JV) pēc tikšanās ar šim amatam pašas virzīto pulkvedi Raivi Melni.

Reklāma

"Tāpēc tas būtu arī Saeimas izšķiršanās jautājums, tajā skaitā, iespējams, arī opozīcijai izvērtēt, vai viņi var piedāvāt labāku kandidātu un vai viņš varēs atnest rezultātu, kurš mums visiem, arī man, šobrīd ir vajadzīgs," viņa teica.

Valdības vadītāja uzsvēra, ka ir gatava par šo jautājumu runāt ar frakcijām, tajā skaitā ar opozīciju, ar kuru līdz šim sarunas neesot bijušas.

Siliņai tika vaicāts, kā viņa tulko ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) paziņojumu, ka "Progresīvajiem" nekavējoties jāuzņemas atbildība par aizsardzības nozari. Valainis paziņojis, ka risinājumi varot būt divi — nekavējoties virzīt jaunu aizsardzības ministra kandidātu ar skaidru redzējumu un spēju stabilizēt nozari vai arī atzīt, ka partija nevēlas turpināt atbildēt par aizsardzības jomu.

Premjere skaidroja, ka nevarēs nokomentēt, ko teicis Valainis, jo viņa gatavojās valdības sēdei un tikās ar Melni, bet "viennozīmīgi "Progresīvajiem" ir jāuzņemas atbildība par aizsardzības nozari". "Manuprāt, neviens negrib palikt ar tām sekām, kādas šobrīd piedzīvojam, kad "Progresīvie" īsti nav uzņēmušies atbildību par aizsardzības nozari. Viņi viņu ir vadījuši, bet, vai viņi ir uzņēmušies atbildību? Jo arī, ministram atkāpjoties, izrādās, ka atbildība ir kaut kur citur," viņa pauda.

Siliņa arī skaidroja, ka ir svarīgi, lai amatā ir cilvēks, kuram ir zināšanas un nav vajadzīgs "iešūpošanās" laiks.

Viņa atzina, ka nebija nekādu ilūziju, ka demisijas pieprasījums iepriekšējam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P) varētu tikt atsaukts un arī pats Sprūds vairs neesot vēlējies pienākumus pildīt.

Premjere vairākas reizes izcēla Meļņa pieredzi Ukrainā, uzsverot, ka ir nozīmīgi to ieviest arī Latvijā.

Atbildot uz jautājumu, vai tad, ja kāds drons nokrīt Latvijā kādā privātīpašumā, valstij nebūtu šie iedzīvotāji kaut kā jāatbalsta, ņemot vērā, ka apdrošinātāji šādus zaudējumus nesedz, Siliņa atzina, ka pie tā tiekot strādāts. Krievijai par šiem jautājumiem esot iesniegta nota, tomēr Siliņa saprotot, ka iedzīvotāji nevar gaidīt, ka Krievija kādus zaudējumus, iespējams, varētu segt. Tādēļ šis jautājums pārrunāts arī starp valdību veidojošajām partijām un tiekot strādāts pie risinājuma.

Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību.

Vienlaikus politiskais spēks vēl plānojot tikšanos ar Siliņu, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Plānots, ka šāda tikšanās notiks trešdien.

Partija "Progresīvie" šonedēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, otrdien norādīja politiskā spēka Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.

"Jaunās vienotības" (JV) vadība pašlaik nedod skaidru redzējumu, kā iecerēts sakārtot saspringtās attiecības ar "Progresīvajiem", lai turpinātu eksistēt Siliņas valdības koalīcija, tā vietā uzsvaru cenšoties likt uz jauna aizsardzības ministra apstiprināšanu.

Siliņa kopā ar viņas uzrunāto ministra amata kandidātu Melni esot gatava tikties arī ar "Progresīvo" Saeimas frakcijas deputātiem.

Savukārt Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) otrdien norādījusi, ka no "Progresīvajiem" sagaida ātru un atbildīgu rīcību. Kā pauda Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), "Progresīvajiem" ir nekavējoties jāuzņemas atbildība par aizsardzības nozari un jau šodien jāpierāda, ka viņi vēlas strādāt valdībā. Pēc viņa teiktā, risinājumi varot būt divi - nekavējoties virzīt jaunu aizsardzības ministra kandidātu ar skaidru redzējumu un spēju stabilizēt nozari vai arī atzīt, ka partija nevēlas turpināt atbildēt par aizsardzības jomu.

Vienlaikus ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis sacīja, ka par potenciālā aizsardzības ministra amata kandidāta Meļņa atbilstību amatam ZZS deputāti spriedīs pēc tikšanās ar viņu, kas varētu notikt nākamnedēļ.

Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.

Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Politiķi
Tēmturi
#aizsardzība #armija #droni #lidroboti #ministri #ministrijas #partijas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma