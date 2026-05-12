Atrast labāku aizsardzības ministra amata kandidātu par pulkvedi Melni būtu grūti, saka Siliņa

Patlaban atrast labāku aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, otrdien sacīja premjerministre Evika Siliņa (JV) pēc tikšanās ar šim amatam pašas virzīto pulkvedi Raivi Melni.
"Tāpēc tas būtu arī Saeimas izšķiršanās jautājums, tajā skaitā, iespējams, arī opozīcijai izvērtēt, vai viņi var piedāvāt labāku kandidātu un vai viņš varēs atnest rezultātu, kurš mums visiem, arī man, šobrīd ir vajadzīgs," viņa teica.
Valdības vadītāja uzsvēra, ka ir gatava par šo jautājumu runāt ar frakcijām, tajā skaitā ar opozīciju, ar kuru līdz šim sarunas neesot bijušas.
Siliņai tika vaicāts, kā viņa tulko ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) paziņojumu, ka "Progresīvajiem" nekavējoties jāuzņemas atbildība par aizsardzības nozari. Valainis paziņojis, ka risinājumi varot būt divi — nekavējoties virzīt jaunu aizsardzības ministra kandidātu ar skaidru redzējumu un spēju stabilizēt nozari vai arī atzīt, ka partija nevēlas turpināt atbildēt par aizsardzības jomu.
Premjere skaidroja, ka nevarēs nokomentēt, ko teicis Valainis, jo viņa gatavojās valdības sēdei un tikās ar Melni, bet "viennozīmīgi "Progresīvajiem" ir jāuzņemas atbildība par aizsardzības nozari". "Manuprāt, neviens negrib palikt ar tām sekām, kādas šobrīd piedzīvojam, kad "Progresīvie" īsti nav uzņēmušies atbildību par aizsardzības nozari. Viņi viņu ir vadījuši, bet, vai viņi ir uzņēmušies atbildību? Jo arī, ministram atkāpjoties, izrādās, ka atbildība ir kaut kur citur," viņa pauda.
Siliņa arī skaidroja, ka ir svarīgi, lai amatā ir cilvēks, kuram ir zināšanas un nav vajadzīgs "iešūpošanās" laiks.
Viņa atzina, ka nebija nekādu ilūziju, ka demisijas pieprasījums iepriekšējam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P) varētu tikt atsaukts un arī pats Sprūds vairs neesot vēlējies pienākumus pildīt.
Premjere vairākas reizes izcēla Meļņa pieredzi Ukrainā, uzsverot, ka ir nozīmīgi to ieviest arī Latvijā.
Atbildot uz jautājumu, vai tad, ja kāds drons nokrīt Latvijā kādā privātīpašumā, valstij nebūtu šie iedzīvotāji kaut kā jāatbalsta, ņemot vērā, ka apdrošinātāji šādus zaudējumus nesedz, Siliņa atzina, ka pie tā tiekot strādāts. Krievijai par šiem jautājumiem esot iesniegta nota, tomēr Siliņa saprotot, ka iedzīvotāji nevar gaidīt, ka Krievija kādus zaudējumus, iespējams, varētu segt. Tādēļ šis jautājums pārrunāts arī starp valdību veidojošajām partijām un tiekot strādāts pie risinājuma.
Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu