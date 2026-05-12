Ķemeru Nacionālajā parkā fiksēts neparasts un ļoti rets dabas novērojums — Kaņiera ezerā fotogrāfijās iemūžināts garausu sikspārnis, kas atradies ūdenī un peldējis. Par notikušo Ķemeru Nacionālais parks vēsta sociālajā medijā "Facebook".
Unikālos kadrus izdevies uzņemt praktikantam Lukam Peppingam no Nīderlandes, kurš šobrīd iesaistās Ķemeru Nacionālā parka ikdienas darbos, dokumentē dabas procesus un palīdz dažādos monitoringa un komunikācijas projektos.
Kā norāda dabas eksperti, Latvijā līdz šim bijuši zināmi vien daži līdzīgi gadījumi, taču šī ir pirmā reize, kad garausu sikspārnis šādā situācijā dokumentēts fotogrāfijās.
Sikspārņu eksperts Viesturs Vintulis skaidro, ka, visticamāk, dzīvnieks nolaidies virs ūdens, lai padzertos. Sikspārņi ūdeni parasti uzņem lidojumā, tomēr vējš un siltie laikapstākļi, iespējams, izraisījuši neveiksmīgu kritienu ūdenī.
Eksperts pieļauj arī citus scenārijus — sikspārnis ūdenī varēja nonākt jau naktī un ieķerties niedrēs, bet vēlāk, cenšoties izkļūt krastā, atkārtoti iekrist ūdenī. Tāpat pastāv mazāk ticama versija, ka dzīvniekam uzbrucis kāds putns.
Ķemeru Nacionālajā parkā uzsver — daba joprojām spēj pārsteigt pat pieredzējušus pētniekus.
