14. maijā sievietes visā Latvijā varēs bez maksas saņemt 15 minūšu individuālu konsultāciju par kontracepciju — gan klātienē deviņās pilsētās, gan attālināti pa tālruni. Līdz iniciatīvas "Randiņš ar ginekologu" konsultāciju dienai atlikušas nepilnas divas dienas, un pieteikšanās vēl ir atvērta.
Iniciatīvu jau piekto gadu organizē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija sadarbībā ar uzņēmuma "Gedeon Richter" pārstāvniecību Latvijā. Šogad tajā piedalās 32 ginekologi no 20 ārstniecības iestādēm Rīgā, Mārupē, Jelgavā, Cēsīs, Siguldā, Madonā, Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī.
Iniciatīvas aktualitāti apliecina pētniecības kompānijas "Norstat" šā gada aprīlī veiktā aptauja, kurā piedalījās 701 sieviete reproduktīvajā vecumā no 18 līdz 49 gadiem visos Latvijas reģionos. Aptaujas dati rāda, ka
gandrīz katra trešā sieviete Latvijā jeb 29,7% neizmanto nevienu kontracepcijas metodi, savukārt 25,5% jauno sieviešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem nekad nav apmeklējušas ginekologu.
Vienlaikus 87,4% sieviešu atzīst, ka informāciju par kontracepciju visvairāk vēlas saņemt tieši no ginekologa.
"Konsultācija nav tikai par konkrētas kontracepcijas metodes izvēli. Tā ir iespēja sākt sarunu, ko daudzas sievietes atliek gadiem — par savu reproduktīvo veselību, par mūsdienās pieejamajām iespējām un par to, ka kontracepcija ir daļa no sievietes kopējās veselības un labsajūtas. Mēs savā ikdienas praksē redzam, ka pēc šādas sarunas sievietes jūtas drošāk un informētāk un apzinātāk pieņem lēmumus par savu ķermeni un veselību," stāsta Karlīna Elksne, sertificēta ginekoloģe, dzemdību speciāliste.
Konsultāciju laikā speciālisti palīdzēs izvērtēt individuālo situāciju, pārrunās pieejamās iespējas un atbildēs uz jautājumiem par kontracepciju. Īpaši nozīmīga šī iespēja var būt sievietēm, kuras līdz šim nav runājušas ar ārstu par kontracepciju, kā arī tām, kuras vēlas pārskatīt savu līdzšinējo izvēli.
Pieteikšanās konsultācijām ir atvērta līdz pat 14. maijam pulksten 9.00.
Klātienes konsultācijas būs pieejamas Rīgā, Mārupē, Jelgavā, Cēsīs, Siguldā, Madonā, Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī. Attālinātās konsultācijas pa tālruni būs pieejamas sievietēm neatkarīgi no dzīvesvietas.
"Randiņš ar ginekologu" ir ikgadēja iniciatīva, ko kopš 2022. gada organizē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija sadarbībā ar uzņēmuma "Gedeon Richter" pārstāvniecību Latvijā, lai veicinātu sieviešu informētību par reproduktīvo veselību, kontracepciju un savlaicīgu konsultēšanos ar speciālistu. Piecu gadu laikā tā izaugusi no viena pasākuma Rīgā ar 11 ārstiem līdz nacionāla mēroga iniciatīvai ar 32 speciālistiem deviņās pilsētās un attālinātām konsultācijām visā Latvijā.
