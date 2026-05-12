Gada inflācija aprīlī Latvijā sarukusi līdz 2,9%

Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0,6%, bet gada laikā — šogad aprīlī salīdzinājumā ar 2025. gada aprīli — pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, aprīlī pieaudzis par 3,5%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, bija apģērbam un apaviem (+0,4 procentpunkti), transporta grupai (+0,4 procentpunkti), restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts), kā arī atpūtai, sportam un kultūrai (-0,2 procentpunkti) un pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā, galvenokārt akciju ietekmē, bija sviestam (-9%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (-3,8%), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (-5,6%), svaigiem kauleņiem un sēkleņiem (-5,8%), olām (-4,1%), atspirdzinošajiem dzērieniem (-5,2%) un augu eļļām (-3,8%). Lētāki bija arī dārzeņu, bumbuļaugu un pākšaugu izstrādājumi (-3,6%) un kartupeļi (-5,3%).
Savukārt cenas pieauga svaigiem vai atdzesētiem augļiem un dārzeņiem (+4,3%), sieram (+2,4%), kā arī svaigiem vai atdzesētiem lapu vai stublāju dārzeņiem (+8,5%). Galvenokārt akciju noslēgumu dēļ dārgāka kļuva svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (+2,8%), kā arī šokolāde (+2,4%) un kafija (+1,1%).
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 7,5%.
Apģērbiem cenas kāpa vidēji par 5,6%, bet kurpēm un citiem apaviem cenas palielinājās vidēji par 17,2%.
Transporta grupā cenas mēneša laikā pieauga par 2,8%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+8,7%), tostarp dīzeļdegvielai — par 8,7%, benzīnam — par 8,2% un auto gāzei — par 11,6%. Mēneša laikā cenas pieauga pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, savukārt lētāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 2,2%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, precēm lolojumdzīvniekiem, kā arī augiem, sēklām un ziediem.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu cenas mēneša laikā pieauga par 2,4%, viesnīcu pakalpojumiem sadārdzinoties par 10,4% un restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 0,5%.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija cigaretēm un siltumenerģijai, savukārt cenu kritums citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei, kā arī elektroenerģijai, vīnam, cietajam kurināmajam un mājokļa mēbelēm.